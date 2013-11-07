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Izbeigta ražošana
1 pudelīte
330 ml
Maināmas plūsmas knupītis
3 m+
Maināmas plūsmas uzgalim ir iegriezta rieviņa, kas nodrošina pielāgojamu plūsmas ātrumu. Plūsmas ātrumu var mainīt, pagriežot pudelīti un novietojot atzīmes uz knupja (I, II un III) pret mazuļa degunu
Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un pudelīti.
Avent Airflex barošanas pudelītēs tiek izmantots Airflex vārsts, kurš darbojas saskaņoti ar zīdaiņa dabisko zīšanu.
4.8
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Kinga83
07/11/2013
Polska
Świetny produkt.
Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
iredew
22/09/2013
Polska
idealny produkt
butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
KasiaSz
22/09/2013
Polska
Ten produkt napewno posłuży bardzo długo
Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +