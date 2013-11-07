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Izbeigta ražošana

Philips Avent AirflexClassic zīdaiņu pudelīte

SCF646/17

4.8
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Veselīgai, aktīvai barošanai
Philips Avent Airflex barošanas pudelītē tiek izmantots unikālais Avent Airflex knupis, kas veicina veselīgu, aktīvu barošanu un darbojas atbilstoši mazuļa dabiskajam barošanas ritmam. Airflex knupis ļauj mazulim vieglāk pārslēgties starp krūti un pudelīti.
Skatīt visas priekšrocības

Klīniski pierādīts, ka tas samazina kolikas

Veselīgai, aktīvai barošanai

  • 1 pudelīte

  • 330 ml

  • Maināmas plūsmas knupītis

  • 3 m+

Maināmas plūsmas uzgalis biezākam pienam

Maināmas plūsmas uzgalis biezākam pienam

Maināmas plūsmas uzgalim ir iegriezta rieviņa, kas nodrošina pielāgojamu plūsmas ātrumu. Plūsmas ātrumu var mainīt, pagriežot pudelīti un novietojot atzīmes uz knupja (I, II un III) pret mazuļa degunu

Viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti

Viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un pudelīti.

Iebūvēts Airflex vārsts

Iebūvēts Airflex vārsts

Avent Airflex barošanas pudelītēs tiek izmantots Airflex vārsts, kurš darbojas saskaņoti ar zīdaiņa dabisko zīšanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Świetny produkt.

Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

idealny produkt

butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt napewno posłuży bardzo długo

Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.