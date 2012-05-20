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  • Ērtai un veselīgai barošanai
  • Ērtai un veselīgai barošanai

Izbeigta ražošana

Philips Avent Tempo- Disposable SystemNatural barošanas pudelīte

SCF648/01

4.6
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ērtai un veselīgai barošanai
Lielākas ērtības un veselīgāka mazuļa barošana ar Avent Tempo Natural barošanas pudelīti. Tempo ieliktņi saplok barošanas laikā, ļaujot mazulim kontrolēt piena plūsmu un samazinot mazuļa vēderā ieplūstošā gaisa apjomu.
Skatīt visas priekšrocības

Darbojas atbilstoši mazuļa dabiskajam barošanas ritmam

Ērtai un veselīgai barošanai

  • 4 unces

Iepriekš sterilizēti ieliktņi ar stingru formu

Iepriekš sterilizēti ieliktņi ar stingru formu

Tempo ieliktņi ir iepriekš sterilizēti, vienreizlietojami un ar platāku formu, lai atvieglotu uzpildīšanu un barošanu.

Vienreizlietojama sistēma

Vienreizlietojama sistēma

Tempo ieliktņi ir izturīgi, platāki un ar izturīgākām formām, lai atvieglotu uzpildīšanu un barošanu. Jūs izbaudīsiet iepriekš sterilizētu, vienreiz lietojamu ieliktņu lietošanas ērtības katrā barošanas reizē.

Ieliktnis saplok, lai mazuļa vēderā nokļūtu mazāk gaisa

Ieliktnis saplok, lai mazuļa vēderā nokļūtu mazāk gaisa

Tempo ieliktņi saplok, lai barošanas laikā mazuļa vēderā nokļūtu mazāk gaisa.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

jest podobna do piersi matki

ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

20/05/2012

Polska

Polska

Produkt doskonały

Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.

Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.