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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
4 unces
Tempo ieliktņi ir iepriekš sterilizēti, vienreizlietojami un ar platāku formu, lai atvieglotu uzpildīšanu un barošanu.
Tempo ieliktņi ir izturīgi, platāki un ar izturīgākām formām, lai atvieglotu uzpildīšanu un barošanu. Jūs izbaudīsiet iepriekš sterilizētu, vienreiz lietojamu ieliktņu lietošanas ērtības katrā barošanas reizē.
Tempo ieliktņi saplok, lai barošanas laikā mazuļa vēderā nokļūtu mazāk gaisa.
4.6
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ewa1988
20/05/2012
Polska
jest podobna do piersi matki
ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
angelika1923
20/05/2012
Polska
Produkt doskonały
Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
fedorka88
15/05/2012
Polska
Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.
Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +