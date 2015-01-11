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  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs
  • Lieliska sajūta, lielisks miegs

Izbeigta ražošana

Philips AventClassic PES zīdaiņu pudelīte

SCF660/27

4.9
| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Lieliska sajūta, lielisks miegs
Niķošanās, ir visizplatītākais uzvedības veids, kad mazuļi raud. Philips Avent Advanced Classic barošanas pudelīte ievērojami samazina kolikas*** un niķošanos. Niķošanās tiek īpaši samazināta naktī.**
Skatīt visas priekšrocības

Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī**

Lieliska sajūta, lielisks miegs

  • 2 pudelītes

  • 4 unces/125ml

  • Jaundzimušā knupītis

  • 0 m+

Klīniski pierādīts, ka ievērojami samazina niķošanos

Klīniski pierādīts, ka ievērojami samazina niķošanos

Miegs un uzturs ir ļoti svarīgi faktori, kas nodrošina mazuļa veselību un apmierinātību. Tika veikts nejaušs klīniskais pētījums, lai uzzinātu, vai zīdaiņu barošanas pudelīte ietekmē "zīdaiņu uzvedību". Tika novērots, ka Philips Avent Classic mazuļu pudelīte ievērojami samazina niķošanās laiku par 28 minūtēm dienā salīdzinājumā ar konkurentu pudelīti (46 min pret 74 min, p=0,05). Šī pudelītes iedarbība īpaši bija novērojama naktī.**

Ļauj gaisam ieplūst pudelītē, nevis mazuļa vēderā

Ļauj gaisam ieplūst pudelītē, nevis mazuļa vēderā

Kad barojat mazuli, Avent knupīša unikālā malu sistēma tiek saspiesta, ielaižot gaisu pudelītē, nevis mazuļa vēderā. Tāpat kā zīžot no krūts, jūsu mazulis kontrolē piena plūsmu.

Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas ātrumi

Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas ātrumi

Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas ātrumi.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

11/01/2015

Polska

Polska

Lubiana przez dzieci i rodziców

Lekka i poręczna buteleczka do karmienia. Bardzo fajne jest to w butelce,że istnieje możliwość wymiany pięciu smoczków o różnym stopniu wypływu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

04/01/2015

Polska

Polska

Świetna butelka. Serdecznie polecam:)

Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

04/01/2015

Polska

Polska

Świetna butelka. Serdecznie polecam:)

Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

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Atrunas

  1. Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka divas nedēļas veci bērni nebija tik nemierīgi kā bērni, kas baroti ar cita ražotāja pudelīti. (Pētījumu veica Bērnu veselības institūts Londonā 2008. gadā.)

  2. Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka 2 nedēļas veci bērni, kas baroti ar Avent pudelīti, īpaši naktī nebija tik nemierīgi kā bērni, kas baroti ar cita vadoša ražotāja pudelīti.