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Izbeigta ražošana
2 pudelītes
4 unces/125ml
Jaundzimušā knupītis
0 m+
Miegs un uzturs ir ļoti svarīgi faktori, kas nodrošina mazuļa veselību un apmierinātību. Tika veikts nejaušs klīniskais pētījums, lai uzzinātu, vai zīdaiņu barošanas pudelīte ietekmē "zīdaiņu uzvedību". Tika novērots, ka Philips Avent Classic mazuļu pudelīte ievērojami samazina niķošanās laiku par 28 minūtēm dienā salīdzinājumā ar konkurentu pudelīti (46 min pret 74 min, p=0,05). Šī pudelītes iedarbība īpaši bija novērojama naktī.**
Kad barojat mazuli, Avent knupīša unikālā malu sistēma tiek saspiesta, ielaižot gaisu pudelītē, nevis mazuļa vēderā. Tāpat kā zīžot no krūts, jūsu mazulis kontrolē piena plūsmu.
Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas ātrumi.
4.9
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ewka990
11/01/2015
Polska
Lubiana przez dzieci i rodziców
Lekka i poręczna buteleczka do karmienia. Bardzo fajne jest to w butelce,że istnieje możliwość wymiany pięciu smoczków o różnym stopniu wypływu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka divas nedēļas veci bērni nebija tik nemierīgi kā bērni, kas baroti ar cita ražotāja pudelīti. (Pētījumu veica Bērnu veselības institūts Londonā 2008. gadā.)
Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka 2 nedēļas veci bērni, kas baroti ar Avent pudelīti, īpaši naktī nebija tik nemierīgi kā bērni, kas baroti ar cita vadoša ražotāja pudelīti.