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Izbeigta ražošana
1 pudelīte
120 ml
Jaundzimušā knupītis
0 m+
Natural stikla pudelīte ir izturīga pret siltumu un termisko šoku. To var droši izglabāt ledusskapī siltu, un tā ir piemērota arī sterilizēšanai.
Augstākās kvalitātes borosilikāta stikls, lai nodrošinātu augstāko kvalitāti tīrai pārtikai.
Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.
4.8
no 5
20
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Kravtsivy
10/04/2019
Україна
Ідеальна пляшечка
Коли малюк був на змішаному годуванні, не було різниці між грудним вигодовуванням та штучним.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
FJane
03/04/2019
Україна
чудово допоміг у вигодовуванні сина
з цією пляшечкою не було складності щодо годування дитини груддю. Цілком задоволені вибором!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Sasha26
01/04/2019
Україна
Прекрасно сделана
Прекрасное стекло надписи не стираются сделано качественно
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011