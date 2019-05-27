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  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
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  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

Izbeigta ražošana

Philips AventNatural stikla zīdaiņu pudelīte

SCF673/17

4.3
| (11) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu
Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
Mūsu Natural stikla pudelīte palīdz padarīt barošanu no pudelītes par dabiskāku procesu jums un jūsu mazulim. Pudeles knupītim ir novatorisks ziedlapveida dizains dabiskam satvērienam, kas atgādina barošanu ar krūti, un mazulim ir vieglāk apvienot barošanu no krūts un pudelītes.
Skatīt visas priekšrocības

Dabisks satvēriens

Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

  • 1 pudelīte

  • 240 ml

  • Lēnas plūsmas knupītis

  • 1 m+

Siltumizturīga

Siltumizturīga

Natural stikla pudelīte ir izturīga pret siltumu un termisko šoku. To var droši izglabāt ledusskapī siltu, un tā ir piemērota arī sterilizēšanai.

Farmaceitiskas klases stikls

Augstākās kvalitātes borosilikāta stikls, lai nodrošinātu augstāko kvalitāti tīrai pārtikai.

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.3

no 5

11

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

2

27/05/2019

România

România

Cel mai bun biberon de pe piata

Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, rezista mult, se folosesc pe o perioada lunga de timp. Intr-un cuvant bebe le adora .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

3 gyereknél is bevállt

Szuper jó a termék, könnyen mosható, nagy a választék a gumiból, sokáig használtuk ugyanazt az üveget! (eredetileg hármat vettünk, ugyan eltörhet, de a háromból kettő már 5!! éve használatban van, nem színeződik el, teljesen steril.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF673/17 Natural üveg cumisüveg

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF673/17 Natural üveg cumisüveg

29/06/2018

România

România

Folosit din prima zi

Cele mai bune. Le folosim încă din prima zi . Sunt foarte usor de folosit si întreținut. Recomand .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011