30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
1 pudelīte
240 ml
Lēnas plūsmas knupītis
1 m+
Natural stikla pudelīte ir izturīga pret siltumu un termisko šoku. To var droši izglabāt ledusskapī siltu, un tā ir piemērota arī sterilizēšanai.
Augstākās kvalitātes borosilikāta stikls, lai nodrošinātu augstāko kvalitāti tīrai pārtikai.
Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.
4.3
no 5
11
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
IoanaRo35
27/05/2019
România
Cel mai bun biberon de pe piata
Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, rezista mult, se folosesc pe o perioada lunga de timp. Intr-un cuvant bebe le adora .
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Gergokiss
24/01/2019
Magyarország
3 gyereknél is bevállt
Szuper jó a termék, könnyen mosható, nagy a választék a gumiból, sokáig használtuk ugyanazt az üveget! (eredetileg hármat vettünk, ugyan eltörhet, de a háromból kettő már 5!! éve használatban van, nem színeződik el, teljesen steril.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
Ramona14
29/06/2018
România
Folosit din prima zi
Cele mai bune. Le folosim încă din prima zi . Sunt foarte usor de folosit si întreținut. Recomand .
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011