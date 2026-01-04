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Izbeigta ražošana
SCF683/07
Mazuļa pirmais solis krūzītes lietošanā
Izstrādāta mazuļa smaganu saudzēšanai, Philips Avent apmācības pudelīte SCF683/07 ar mīkstu snīpi, kuram ir aizsardzība pret izšļakstīšanos
260 ml
Regulējams plūsmas knupītis
Pudelītei pievienojiet viegli satveramos rokturus, lai mazulim būtu vieglāk iemācīties dzert patstāvīgi
Nomainiet knupīti ar mīksto pretizšļakstīšanās snīpi — izstrādāts, lai būtu saudzīgs mazuļa smaganām
Pārveidojiet barošanas pudelīti, vienkārši nomainot knupīti ar mīksto pretizšļakstīšanās snīpi
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