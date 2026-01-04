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Izbeigta ražošana

Philips AventMācību komplekts ar pudelīti

SCF683/07

Mazuļa pirmais solis krūzītes lietošanā

Izstrādāta mazuļa smaganu saudzēšanai, Philips Avent apmācības pudelīte SCF683/07 ar mīkstu snīpi, kuram ir aizsardzība pret izšļakstīšanos

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Viegli satverami pudelīšu rokturi

Mazuļa pirmais solis krūzītes lietošanā

  • 260 ml

  • Regulējams plūsmas knupītis

Viegli satverami, noņemami rokturi

Viegli satverami, noņemami rokturi

Pudelītei pievienojiet viegli satveramos rokturus, lai mazulim būtu vieglāk iemācīties dzert patstāvīgi

Mīksts, pret izšļakstīšanos drošs snīpis

Mīksts, pret izšļakstīšanos drošs snīpis

Nomainiet knupīti ar mīksto pretizšļakstīšanās snīpi — izstrādāts, lai būtu saudzīgs mazuļa smaganām

Nomainiet knupīti ar mīksto snīpi

Nomainiet knupīti ar mīksto snīpi

Pārveidojiet barošanas pudelīti, vienkārši nomainot knupīti ar mīksto pretizšļakstīšanās snīpi

Tehniskā specifikācija

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Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.