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  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

Izbeigta ražošana

Philips AventClassic zīdaiņu pudelīte

SCF683/17

4.7
| (101) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu
Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
Mūsu Classic pudelīte nodrošina uzticamus rezultātus māmiņām jau 30 gadus, un tā joprojām ir daudzu māmiņu iecienītā izvēle. Radīta ērtai un vienkāršai mazuļa barošanai, un klīniski pierādīts, ka tā samazina kolikas un diskomfortu.*
Skatīt visas priekšrocības

Uzticami rezultāti jau 30 gadus

Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

  • 1 pudelīte

  • 260 ml

  • Lēnas plūsmas knupītis

  • 1 m+

Vienkārša nofiksēšana, pateicoties knupīša unikālajam vārstam

Knupīša unikālais vārsts pielāgojas atbilstoši mazuļa ēšanas ritmam. Piens plūdīs tikai mazuļa izvēlētajā ātrumā, novēršot pārēšanos un atvemšanas risku, atraugas un gāzes.

Klīniski pierādīts, ka ievērojami samazina niķošanos

Klīniski pierādīts, ka ievērojami samazina niķošanos

Miegs un uzturs ir ļoti svarīgi faktori, kas nodrošina mazuļa veselību un apmierinātību. Tika veikts nejaušs klīniskais pētījums, lai uzzinātu, vai zīdaiņu barošanas pudelīte ietekmē "zīdaiņu uzvedību". Tika novērots, ka Philips Avent Classic mazuļu pudelīte ievērojami samazina niķošanās laiku par 28 minūtēm dienā salīdzinājumā ar konkurentu pudelīti (46 min pret 74 min, p=0,05). Šī pudelītes iedarbība īpaši bija novērojama naktī.**

Ergonomiska forma maksimālam komfortam

Ergonomiska forma maksimālam komfortam

Unikālajās formas dēļ barošanas pudelīti ir viegli satvert un īpaši ērti turēt jebkurā virzienā pat ar mazuļa nelielajām rociņām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.7

no 5

101

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

2

29/12/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodna butelka.

Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.

Plusi

Wygodna, ładna, szybka w myciu.

Mīnusi

Nie ma

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

29/12/2020

Polska

Polska

Doskonała butelka

Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.

Plusi

Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości

Mīnusi

Brak wad

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/02/2018

Polska

Polska

Jest super!

Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

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Atrunas

  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011

  2. Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka 2 nedēļas veci bērni, kas baroti ar Avent pudelīti, īpaši naktī nebija tik nemierīgi kā bērni, kas baroti ar cita vadoša ražotāja pudelīti.