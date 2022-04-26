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  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

Izbeigta ražošana

Philips AventClassic zīdaiņu pudelīte

SCF686/17

4.9
| (140) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
Mūsu Classic pudelīte nodrošina uzticamus rezultātus māmiņām jau 30 gadus, un tā joprojām ir daudzu māmiņu iecienītā izvēle. Radīta ērtai un vienkāršai mazuļa barošanai, un klīniski pierādīts, ka tā samazina kolikas un diskomfortu.*
Skatīt visas priekšrocības

Uzticami rezultāti jau 30 gadus

Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

  • 1 pudelīte

  • 330 ml

  • Maināmas plūsmas knupītis

  • 3 m+

Vienkārša nofiksēšana, pateicoties knupīša unikālajam vārstam

Knupīša unikālais vārsts pielāgojas atbilstoši mazuļa ēšanas ritmam. Piens plūdīs tikai mazuļa izvēlētajā ātrumā, novēršot pārēšanos un atvemšanas risku, atraugas un gāzes.

Klīniski pierādīts, ka ievērojami samazina niķošanos

Klīniski pierādīts, ka ievērojami samazina niķošanos

Miegs un uzturs ir ļoti svarīgi faktori, kas nodrošina mazuļa veselību un apmierinātību. Tika veikts nejaušs klīniskais pētījums, lai uzzinātu, vai zīdaiņu barošanas pudelīte ietekmē "zīdaiņu uzvedību". Tika novērots, ka Philips Avent Classic mazuļu pudelīte ievērojami samazina niķošanās laiku par 28 minūtēm dienā salīdzinājumā ar konkurentu pudelīti (46 min pret 74 min, p=0,05). Šī pudelītes iedarbība īpaši bija novērojama naktī.**

Ergonomiska forma maksimālam komfortam

Ergonomiska forma maksimālam komfortam

Unikālajās formas dēļ barošanas pudelīti ir viegli satvert un īpaši ērti turēt jebkurā virzienā pat ar mazuļa nelielajām rociņām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

140

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

2

26/04/2022

Polska

Polska

Ulubiona butelka

Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.

Plusi

Dobra jakość, wygodnie się nią karmi

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/04/2022

Polska

Polska

Zwycięzca naszego rankingu

Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!

Plusi

kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/04/2022

Polska

Polska

Solidne wykonanie i jakość

Butelka jest wykonana naprawdę solidnie (do wykonania użyto naprawdę fajnej jakości materiałów). Butelka jest naprawdę lekka i przyjemnie się jej używa. Dziecko bez problemu trzyma butelkę. Produkt jest łatwy nie tylko w użyciu ale i w utrzymaniu go w czystości - nie zauważyłam też, aby na butelce pojawiły się przebarwienia.

Plusi

wygląd, jakość wykonania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

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Atrunas

  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011

  2. 2 nedēļas veciem mazuļiem, kas baroti ar Philips Avent pudelīti, bija mazāk koliku nekā mazuļiem, kas baroti ar tradicionālo pudelīti. 2 nedēļas veciem mazuļi, kas baroti ar Philips Avent pudelīti, niķojās mazāk nekā mazuļi, kas baroti ar tradicionālo pudelīti.