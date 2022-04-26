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Izbeigta ražošana
1 pudelīte
330 ml
Maināmas plūsmas knupītis
3 m+
Knupīša unikālais vārsts pielāgojas atbilstoši mazuļa ēšanas ritmam. Piens plūdīs tikai mazuļa izvēlētajā ātrumā, novēršot pārēšanos un atvemšanas risku, atraugas un gāzes.
Miegs un uzturs ir ļoti svarīgi faktori, kas nodrošina mazuļa veselību un apmierinātību. Tika veikts nejaušs klīniskais pētījums, lai uzzinātu, vai zīdaiņu barošanas pudelīte ietekmē "zīdaiņu uzvedību". Tika novērots, ka Philips Avent Classic mazuļu pudelīte ievērojami samazina niķošanās laiku par 28 minūtēm dienā salīdzinājumā ar konkurentu pudelīti (46 min pret 74 min, p=0,05). Šī pudelītes iedarbība īpaši bija novērojama naktī.**
Unikālajās formas dēļ barošanas pudelīti ir viegli satvert un īpaši ērti turēt jebkurā virzienā pat ar mazuļa nelielajām rociņām.
4.9
no 5
140
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Józefina
26/04/2022
Polska
Ulubiona butelka
Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.
Plusi
Dobra jakość, wygodnie się nią karmi
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
12/04/2022
Polska
Zwycięzca naszego rankingu
Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!
Plusi
kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Mamusia_Julusia
12/04/2022
Polska
Solidne wykonanie i jakość
Butelka jest wykonana naprawdę solidnie (do wykonania użyto naprawdę fajnej jakości materiałów). Butelka jest naprawdę lekka i przyjemnie się jej używa. Dziecko bez problemu trzyma butelkę. Produkt jest łatwy nie tylko w użyciu ale i w utrzymaniu go w czystości - nie zauważyłam też, aby na butelce pojawiły się przebarwienia.
Plusi
wygląd, jakość wykonania
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011
2 nedēļas veciem mazuļiem, kas baroti ar Philips Avent pudelīti, bija mazāk koliku nekā mazuļiem, kas baroti ar tradicionālo pudelīti. 2 nedēļas veciem mazuļi, kas baroti ar Philips Avent pudelīti, niķojās mazāk nekā mazuļi, kas baroti ar tradicionālo pudelīti.