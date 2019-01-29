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Visas sērijas

  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti

Izbeigta ražošana

Philips AventNatural zīdaiņu pudelīte

SCF691/17

4.9
| (162) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
Mūsu jaunā pudelīte palīdz padarīt barošanu no pudelītes par dabiskāku procesu jums un jūsu mazulim. Pudeles knupītim ir novatoriska ziedlapveida konstrukcija dabiskam satvērienam, kas atgādina barošanu ar krūti, un mazulim ir vieglāk apvienot barošanu no krūts un pudelītes.
Skatīt visas priekšrocības

Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti

  • 1 pudelīte

  • 4 unces/125ml

  • Jaundzimušā knupītis

  • 0 m+

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.

Unikālas ziedlapas, kas padara knupīti mīkstāku un elastīgāku

Unikālas ziedlapas, kas padara knupīti mīkstāku un elastīgāku

Ziedlapas knupīša iekšpusē pastiprina knupīša mīkstumu un elastību, tam nesaraujoties. Jūsu mazuļa barošana būs ērtāka un patīkamāka.

Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.

Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.

Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

162

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

2
1

29/01/2019

Latvija

Latvija

Kārtējais Phillips Avent produkts, kas nepieviļ

Esmu jau pazīstama ar citiem Philips Avent produktiem - knupīšiem, krūšturu ieliktņiem un rokas pumpi un varu teikt tikai to labāko. Izmēģināju šo pudelīti un arī paliksim pie Natural līnijas. Bērnu baroju ar krūti, bet ir reizes, kad jāatstāj ar tēti vai vecvecākiem un tad tiek barota ar pudelīti. Parasti ar krūtsbarotiem bērniem jāuztraucas - vai nu neņems pudelīti vispār vai arī atteiksies no krūts, jo no pudeles nāk vieglāk. Ar Natural pudelīti nav problēmu, pudeles knupis ir maksimāli pietuvināts krūts formai, cik nu mākslīgi tas ir iespējams un bērns ēdot arī sarijas mazāk gaisa, ko palīdz īpašā pretkoliku sistēma. Pudelīte ir parocīga līdzņemšanai, ērti turēt rokā, viegli kopt un salikt (tas vispār raksturīgs visiem Avent produktiem). Knupis nelaiž garām šķidrumu un patīk, ka ir ērti lietojams kopā ar Avent piena pumpi - var atslaukt pa tiešo pudelītē. Arī izmērs ir tieši tāds, kādu patlaban lietojam pusotru mēnesi vecam bērnam. Turpināšu lietot pati arī vēlāk, kad vajadzēs lielāku tilpumu un iesaku citiem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF690/17 Natural zīdaiņu pudelīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF690/17 Natural zīdaiņu pudelīte

13/10/2015

Latvija

Latvija

Šī pudelīte ir radīta bērniem!

Pozitīvais pārsteigums- Natural pudelīte sader ar manu Philips AVENT manuālo piena pumpīti- forši, nolēmu lieki nesmērēt traukus, savienoju pumpīti ar pudelīti un ķēros pie darba. Uzslavēšu- pumpītis savu darbu dara labi, 10 minūtes un pudelīte jau pilna. Tad nu ar nelielu uztraukumu, pirmo reizi piedāvāju dēlēnam pudelīti. Viņš sākumā uz mani paskatijās ar savām skaistajām zilajām actiņām un tad paņēma pudeli un izēda kā īsts profesionālis. Natural pudelītes uzgalis ir tiešām ērts, atgādina krūtsgalu. Ļoti baidijos, ka mazais atteiksies no krūts, jo no pudeles ēst vieglāk, bet tā nenotika arī pēc 2. izmēģinājuma reizes. Pozitīvais pudelītē: 1. Krūtsgalam līdzīgais pudelītes uzgalis. 2. Sader ar pumpīti 3. Nav problēmu ar gaisa sarīšanos, jo ir speciāla sistēma, lai gaiss nonāk pudelē (tur neveidojas vakuums, tātad bērns nesavelk iekšā sev gaisu- ja pareizi saprotu to, kapēc parasti bērni gaisu saēdas..) 4. OZ un ML uz pudelītes ir norādīti katrs savā pusē- nekas nevar sajukt ar tām svītriņām- to es pudelītē pamanu pirmo reizi. Salīdzinājumā ar citām pudelītēm (ko lietoju barojot vecāko meitu): Bieži pudelītēm piens tek ārā barojot (tā man gadijās ar vairāku firmu pudelēm), bet tieši šī pudelīte mani pārsteidza- viss lieliski noslēdzas, nav vajadzīgi papildrīki, lai piens ārā netecētu. Natural pudelītei ir patīkams dizains, nav parastas formas pudele- ir viegli paņemama rokās, ērti turēt, jo ir iedobumi pirkstiem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF690/17 Natural zīdaiņu pudelīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF690/17 Natural zīdaiņu pudelīte

21/04/2020

Polska

Polska

SMOCZEK IDEALNY DLA DZIECKA

PRODUKT JEST GODNY POLECENIA. NATURALNY SMOCZEK DZIĘKI NIEMU DZIECKO NIE ŁYKA POWIETRZA

Plusi

NATURALNY SMOCZEK

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural

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