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  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
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  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

Izbeigta ražošana

Philips AventNatural zīdaiņu pudelīte

SCF696/17

5
| (133) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
Mūsu jaunā pudelīte palīdz padarīt barošanu no pudelītes par dabiskāku procesu jums un jūsu mazulim. Pudeles knupītim ir novatoriska ziedlapveida konstrukcija dabiskam satvērienam, kas atgādina barošanu ar krūti, un mazulim ir vieglāk apvienot barošanu no krūts un pudelītes.
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Dabisks satvēriens

Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

  • 1 pudelīte

  • 330 ml

  • Vidējas plūsmas knupītis

  • 3 m+

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.

Unikālas ziedlapas, kas padara knupīti mīkstāku un elastīgāku

Unikālas ziedlapas, kas padara knupīti mīkstāku un elastīgāku

Ziedlapas knupīša iekšpusē pastiprina knupīša mīkstumu un elastību, tam nesaraujoties. Jūsu mazuļa barošana būs ērtāka un patīkamāka.

Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.

Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.

Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

133

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

25/01/2019

Latvija

Latvija

Fantastisks palīgs

au biju padevusies līdz ieraudzīju produktu testu philips avent pudelītēm(jāpiemin, ka meklējot to mūsu pudelīti biju izveidojuši mājās veselu noliktavu ar pudelēm,bet to starpā nebija šīs firmas,jo caurumiņš priekš biezās pārtikas par mazu) . Ar vieglu sirdi izlidināju visus kolekciju,liekot lielas cerības ka beidzot pariesim uz parasto pārtiku,kas ir normāla biezuma. Un neticiet, jau no pirmās dienas, kad saņemam testa pudelīti Augusts ēd kā lielais❤ protams, papriecāties par ātru arī negribējās. Bet šoreiz viss nopelns Philips Avent, jo mazais draugs pats var turēt pudelīti (tai ir ieliekumi uz iekšu kas ideāli sader ar tādām mazām rociņām), mīksts knupītis(tas mums arī kā 8 zobu īpašniekiem ir ļoti spēlējošā faktors). Pašreiz lietojam 3+knupīti (lai pieradinātu pie strūklas ātrumā un maisijuma šķidruma,lai bērns neaizrijas). Vēl pufīgais dizains,kas man pašai ļoti simpatizē. Pudelīte nav smaga,skaista un visā visumā esmu patīkami pārsteigta❤ Liels paldies par lielisko iespēju. Lelde&Augusts

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF696/17 Natural zīdaiņu pudelīte

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF696/17 Natural zīdaiņu pudelīte

14/01/2019

Latvija

Latvija

Erganomiska forms

Olivers notestēja jauno Philips AVENT Natural pudelīt. Pirms tam lietojām Philips AVENT Classi. Liekas, ka Olim Natural patīk labāk, jo pati pudelīte ir nedaudz šaurāka (erganomiskākas formas), līdz ar to ir vieglāk noturēt rociņās (var ar vienu rociņu noturēt). Izmantojam vidējas plūsmas knupīti, kurš ir mīksts un elastīgs. Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti, kā arī, man liekas, ka viena no vislabākajām īpašībām, ir knupīša inovatīvais divkāršais vārsts, kas samazina kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā, līdz ar to mazulis ir mierīgs un apmierināts. Philips AVENT Natural pudelīte ir izgatavota no materiāla, kas nesatur BPA* (polipropilēns), kā arī pudelīti ir viegli izmazgāt, jo ir ar lielu kakliņu. Domāju, ka šī tagad būs Olivera top pudelīt.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF696/17 Natural zīdaiņu pudelīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF696/17 Natural zīdaiņu pudelīte

21/06/2016

Lietuva

Lietuva

Pats Natūraliausias buteliukas

Neįmanoma įsivaizduoti, kad toks paprastas daiktas, kaip buteliukas, gali būti toks patogus. Kol neišbadžiau šios serijos buteliukus, nesuprasdavau skirtumų tarp jų, nors jų tikrai yra daug. Puikus dizainas, ergonomiškas, labai paprasta naudoti, plauti, prižiūrėti, dera su Philips Avent pientraukiais! Mažylei labai patinka, iki šiol naudojam atsigerti pienuko prieš saldų miegą. Rekomenduoju

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

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Atrunas

  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011