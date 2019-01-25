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Izbeigta ražošana
1 pudelīte
330 ml
Vidējas plūsmas knupītis
3 m+
Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.
Ziedlapas knupīša iekšpusē pastiprina knupīša mīkstumu un elastību, tam nesaraujoties. Jūsu mazuļa barošana būs ērtāka un patīkamāka.
Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.
5.0
no 5
133
Atsauksmes
100%
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kuzelelde
25/01/2019
Latvija
Fantastisks palīgs
au biju padevusies līdz ieraudzīju produktu testu philips avent pudelītēm(jāpiemin, ka meklējot to mūsu pudelīti biju izveidojuši mājās veselu noliktavu ar pudelēm,bet to starpā nebija šīs firmas,jo caurumiņš priekš biezās pārtikas par mazu) . Ar vieglu sirdi izlidināju visus kolekciju,liekot lielas cerības ka beidzot pariesim uz parasto pārtiku,kas ir normāla biezuma. Un neticiet, jau no pirmās dienas, kad saņemam testa pudelīti Augusts ēd kā lielais❤ protams, papriecāties par ātru arī negribējās. Bet šoreiz viss nopelns Philips Avent, jo mazais draugs pats var turēt pudelīti (tai ir ieliekumi uz iekšu kas ideāli sader ar tādām mazām rociņām), mīksts knupītis(tas mums arī kā 8 zobu īpašniekiem ir ļoti spēlējošā faktors). Pašreiz lietojam 3+knupīti (lai pieradinātu pie strūklas ātrumā un maisijuma šķidruma,lai bērns neaizrijas). Vēl pufīgais dizains,kas man pašai ļoti simpatizē. Pudelīte nav smaga,skaista un visā visumā esmu patīkami pārsteigta❤ Liels paldies par lielisko iespēju. Lelde&Augusts
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF696/17 Natural zīdaiņu pudelīte
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF696/17 Natural zīdaiņu pudelīte
Ligro1985
14/01/2019
Latvija
Erganomiska forms
Olivers notestēja jauno Philips AVENT Natural pudelīt. Pirms tam lietojām Philips AVENT Classi. Liekas, ka Olim Natural patīk labāk, jo pati pudelīte ir nedaudz šaurāka (erganomiskākas formas), līdz ar to ir vieglāk noturēt rociņās (var ar vienu rociņu noturēt). Izmantojam vidējas plūsmas knupīti, kurš ir mīksts un elastīgs. Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti, kā arī, man liekas, ka viena no vislabākajām īpašībām, ir knupīša inovatīvais divkāršais vārsts, kas samazina kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā, līdz ar to mazulis ir mierīgs un apmierināts. Philips AVENT Natural pudelīte ir izgatavota no materiāla, kas nesatur BPA* (polipropilēns), kā arī pudelīti ir viegli izmazgāt, jo ir ar lielu kakliņu. Domāju, ka šī tagad būs Olivera top pudelīt.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF696/17 Natural zīdaiņu pudelīte
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF696/17 Natural zīdaiņu pudelīte
Natali
21/06/2016
Lietuva
Pats Natūraliausias buteliukas
Neįmanoma įsivaizduoti, kad toks paprastas daiktas, kaip buteliukas, gali būti toks patogus. Kol neišbadžiau šios serijos buteliukus, nesuprasdavau skirtumų tarp jų, nors jų tikrai yra daug. Puikus dizainas, ergonomiškas, labai paprasta naudoti, plauti, prižiūrėti, dera su Philips Avent pientraukiais! Mažylei labai patinka, iki šiol naudojam atsigerti pienuko prieš saldų miegą. Rekomenduoju
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011