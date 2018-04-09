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  • Ideāli piemērota jaundzimušajiem
  • Ideāli piemērota jaundzimušajiem
  • Ideāli piemērota jaundzimušajiem
  • Ideāli piemērota jaundzimušajiem
  • Ideāli piemērota jaundzimušajiem
  • Ideāli piemērota jaundzimušajiem
  • Ideāli piemērota jaundzimušajiem
  • Ideāli piemērota jaundzimušajiem

Izbeigta ražošana

Philips AventZīdaiņu pudelīte

SCF699/17

5
| (23) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ideāli piemērota jaundzimušajiem
Mūsu Natural 60 ml pudelīte sniedz ideālu pārtikas daudzumu jaundzimušajiem. Izstrādāta ar First Flow knupīti, un tai ir lēnāks, kontrolēts plūsmas ātrums. mīkstais, teksturētais, platas formas knupītis ļoti līdzinās krūtij.
Skatīt visas priekšrocības

Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

Ideāli piemērota jaundzimušajiem

  • 1 Natural pudelīte

  • 60 ml

  • First Flow knupītis

  • Dabiska krūtsgala forma

Lēnas plūsmas knupītis

Lēnas plūsmas knupītis

Knupītis ar mazāku atveri nodrošina kontrolētu plūsmas ātrumu zīdaiņiem, kas dzer lēnāk. Natural First knupītim ir ideāli piemērota plūsma zīdaiņa barošanas sākšanai ar pudelīti.

Mazāka 60 ml pudelīte, kas izstrādāta jaundzimušo barošanai

Mazāka 60 ml pudelīte, kas izstrādāta jaundzimušo barošanai

Mazāka pudelīte, lai zīdainis saņemtu atbilstošo barības daudzumu

Mīksts, teksturēts knupītis

Mīksts, teksturēts knupītis

Mīkstais un teksturētais knupītis ļoti atgādina krūti.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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5.0

no 5

23

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

09/04/2018

Polska

Polska

Mała, wielka butelka!

Butelki Avent Natural towarzyszą nam przewlekle prawie od samego początku - najpierw jako wspomaganie przy karmieniu piersią, potem (gdy okazało się, że synek ma alergię pokarmową i musi pić mleko modyfikowane) jako główny sposób podawania posiłku. Synek od razu przekonał się do kształtu smoczków (mają przypominać kształtem piersi i coś w tym jest) i nie miał żadnych problemów ze ssaniem, a my - dzięki funkcji antykolkowej - z bólami brzuszka, powodowanymi zasysaniem powietrza. Smoczki Avent Natural mają spory wybór rodzajów wypływu (za równo ze względu na ilość dziurek, jak i ich wielkość), dzięki czemu na każdym etapie historii z butelką, mogliśmy je dostosować do potrzeb i możliwości synka. Nie do końca wprawdzie przekonuje nas smoczek z regulowanym wpływem, ale reszta jest świetna.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF699/17 Butelka dla niemowląt

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF699/17 Butelka dla niemowląt

03/07/2017

Polska

Polska

W 100% spełnia wymagania najmłodszych.

Mój synek od początku był karmiony tą butelką, nie ma zadnych dolegliwości a posiłki to sama radość dla niego i dla mnie. Polecamy !

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF699/17 Butelka dla niemowląt

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF699/17 Butelka dla niemowląt

14/10/2016

Polska

Polska

Super

Ta butelka zakonczyla nasz problem krztuszenia sie pokarmem. Ma maciupenka dziurke dzieki czemu moje dziecko przestalo sie krztusic.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF699/17 Butelka dla niemowląt

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF699/17 Butelka dla niemowląt

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.