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Izbeigta ražošana
1 Natural pudelīte
60 ml
First Flow knupītis
Dabiska krūtsgala forma
Knupītis ar mazāku atveri nodrošina kontrolētu plūsmas ātrumu zīdaiņiem, kas dzer lēnāk. Natural First knupītim ir ideāli piemērota plūsma zīdaiņa barošanas sākšanai ar pudelīti.
Mazāka pudelīte, lai zīdainis saņemtu atbilstošo barības daudzumu
Mīkstais un teksturētais knupītis ļoti atgādina krūti.
5.0
no 5
23
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Paulina27
09/04/2018
Polska
Mała, wielka butelka!
Butelki Avent Natural towarzyszą nam przewlekle prawie od samego początku - najpierw jako wspomaganie przy karmieniu piersią, potem (gdy okazało się, że synek ma alergię pokarmową i musi pić mleko modyfikowane) jako główny sposób podawania posiłku. Synek od razu przekonał się do kształtu smoczków (mają przypominać kształtem piersi i coś w tym jest) i nie miał żadnych problemów ze ssaniem, a my - dzięki funkcji antykolkowej - z bólami brzuszka, powodowanymi zasysaniem powietrza. Smoczki Avent Natural mają spory wybór rodzajów wypływu (za równo ze względu na ilość dziurek, jak i ich wielkość), dzięki czemu na każdym etapie historii z butelką, mogliśmy je dostosować do potrzeb i możliwości synka. Nie do końca wprawdzie przekonuje nas smoczek z regulowanym wpływem, ale reszta jest świetna.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF699/17 Butelka dla niemowląt
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF699/17 Butelka dla niemowląt
Agata23
03/07/2017
Polska
W 100% spełnia wymagania najmłodszych.
Mój synek od początku był karmiony tą butelką, nie ma zadnych dolegliwości a posiłki to sama radość dla niego i dla mnie. Polecamy !
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF699/17 Butelka dla niemowląt
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF699/17 Butelka dla niemowląt
LukaszLukasz
14/10/2016
Polska
Super
Ta butelka zakonczyla nasz problem krztuszenia sie pokarmem. Ma maciupenka dziurke dzieki czemu moje dziecko przestalo sie krztusic.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF699/17 Butelka dla niemowląt
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF699/17 Butelka dla niemowląt