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Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
Philips AVENT bērna dalītais šķīvis SCF702/00 dažādiem bērna attīstības posmiem
Balta
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Natyjka
05/07/2019
Україна
Ця тарілка чудово підходить для малюків
Підошва що не скользить не доє можливості перевернути на себе їжуа цікаві малюнки на дні самої тарілки заохочують дітей з'їсти все до останньої ложки щоб побачити їх мій малюк дуже полюбляє цю тарілку
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.