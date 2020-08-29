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  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu

Izbeigta ražošana

Philips Avent2 trauku komplekts bērnam 6m+

SCF708/00

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
Philips Avent bērna trauku komplekts SCF708/00 dažādiem bērna attīstības posmiem
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Bērniem paredzēts bļodu komplekts

Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu

  • Balts

Izstrādāts sadarbībā ar vadošo bērnu psihologu

Izstrādāts sadarbībā ar vadošo bērnu psihologu

0% BPA

Piemērots lietošanai mikroviļņu krāsnī

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

29/08/2020

Україна

Україна

Тарелки очень удобные.

Хорошие тарелки, хорошее качество , силиконовые резинки на тарелках это очень удобно, не скользит по столу.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

21/06/2019

Україна

Україна

Забавный дизайн и хорошее качество

Тарелочки начали использовать с началом прикорма, хорошее качество, яркие, дочке нравится кушать из них

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

01/04/2019

Україна

Україна

Отличное приобретение. Хороши в эксплуатации

Отличное качество. Ребенку интересно кушать. Также имеют резиновое покрытие на дне, не скользят. Картинки качественные, не выгорают, не царапаются. В микроволновке тоже все отлично. В общем и целом достойная посуда для ребенка. К тому же не бьются ) Рекомендую

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

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Atrunas

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 