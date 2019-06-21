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  • Barošanas karotes ar mīkstu galu
  • Barošanas karotes ar mīkstu galu
  • Barošanas karotes ar mīkstu galu
  • Barošanas karotes ar mīkstu galu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Barošanas karotes ar mīkstu galu
  • Barošanas karotes ar mīkstu galu
  • Barošanas karotes ar mīkstu galu

Izbeigta ražošana

Philips AventBērna barošanas karotes 6m+

SCF710/00

4.9
| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Barošanas karotes ar mīkstu galu
Philips Avent bērna barošanas karotes SCF710/00 dažādiem bērna attīstības posmiem
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brand recommended by mums worldwide1

Avent barošana

Barošanas karotes ar mīkstu galu

0% BPA

Vienkārša tīrīšana, var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Garš kāts

Garš kāts

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Яркие и удобные!

Очень удобные ложечки, удобно набирать пюре, ничего не растекается, дочке очень нравится грызть ручки ложечки, они мягкие и хорошо даются)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek kanalak

A vidám szín leköti a kicsi figyelmét, az ergonomikus forma pedig a szülőnek könnyebbség etetéskor. vastag nyél később persze a babának is jobb fogást biztosít. Puha kanálvég a baba ínyével nagyon kíméletes, nem félek, ha ráharap a kanálra.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF710/00 Avent Etetőkanál

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF710/00 Avent Etetőkanál

28/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent”

Este un produs foarte bun pentru începerea diversificării...

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni

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Atrunas

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 

  1. Mīkstais gals nav iekļauts Amerikas Savienotajām Valstīm