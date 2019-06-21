30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
4.9
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Анна2821
21/06/2019
Україна
Яркие и удобные!
Очень удобные ложечки, удобно набирать пюре, ничего не растекается, дочке очень нравится грызть ручки ложечки, они мягкие и хорошо даются)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Remek kanalak
A vidám szín leköti a kicsi figyelmét, az ergonomikus forma pedig a szülőnek könnyebbség etetéskor. vastag nyél később persze a babának is jobb fogást biztosít. Puha kanálvég a baba ínyével nagyon kíméletes, nem félek, ha ráharap a kanálra.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF710/00 Avent Etetőkanál
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF710/00 Avent Etetőkanál
Flp10
28/06/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent”
Este un produs foarte bun pentru începerea diversificării...
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.
Mīkstais gals nav iekļauts Amerikas Savienotajām Valstīm