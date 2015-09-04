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  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu

Izbeigta ražošana

Philips AventBērna pusdienu komplekts 6m+

SCF716/00

4.9
| (16) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
Philips Avent mazuļa barošanas komplekts SCF716/00 dažādiem bērna attīstības posmiem
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Bērnu barošanas komplekts

Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu

  • Nesatur BPA

Izstrādāts sadarbībā ar vadošo bērnu psihologu

Izstrādāts sadarbībā ar vadošo bērnu psihologu

0% BPA

Vienkārša tīrīšana, var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

16

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

04/09/2015

Lietuva

Lietuva

Puiku

Labai džiaugiamės šiuo indų rinkiniu: ryškios spalvos ir paveikslėliai prikaustydavo vaikučio dėmesį, dubenėlis neslysta, o įrankiai labai švelnių formų, kurios tikrai neužgavo vaiko.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF716/00 Mažylių maitinimo rinkinys, 6 mėn. ir daugiau

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF716/00 Mažylių maitinimo rinkinys, 6 mėn. ir daugiau

04/07/2019

Україна

Україна

Philips Avent-для меня самая самая лучшая т.м.по производству детских принадлежностей.

Тарелочки Philips Avent -самые лучшие и качественные!Мы ими пользуемся полгода и очень довольны качеством.Нравится дизайн,также очень удобны в использовании(не скользят,так как есть на обратной стороне прорезиненное основание).Спасибо,компании за эксклюзивные товарчики !

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

10/04/2019

Україна

Україна

Очень удобная и красивая посуда

Пользуемся с 6 мес. Очень удобные тарелочки и приборы. Качественные материалы. Рисунок не стерся. Малышу удобно держать в ручках ложечку и вилочку и учиться кушать самостоятельно. Всем рекомендую!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

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Atrunas

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 