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Izbeigta ražošana
Nesatur BPA
4.9
no 5
16
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Jurga
04/09/2015
Lietuva
Puiku
Labai džiaugiamės šiuo indų rinkiniu: ryškios spalvos ir paveikslėliai prikaustydavo vaikučio dėmesį, dubenėlis neslysta, o įrankiai labai švelnių formų, kurios tikrai neužgavo vaiko.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF716/00 Mažylių maitinimo rinkinys, 6 mėn. ir daugiau
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF716/00 Mažylių maitinimo rinkinys, 6 mėn. ir daugiau
Надежда
04/07/2019
Україна
Philips Avent-для меня самая самая лучшая т.м.по производству детских принадлежностей.
Тарелочки Philips Avent -самые лучшие и качественные!Мы ими пользуемся полгода и очень довольны качеством.Нравится дизайн,также очень удобны в использовании(не скользят,так как есть на обратной стороне прорезиненное основание).Спасибо,компании за эксклюзивные товарчики !
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.
AlisaAlexa
10/04/2019
Україна
Очень удобная и красивая посуда
Пользуемся с 6 мес. Очень удобные тарелочки и приборы. Качественные материалы. Рисунок не стерся. Малышу удобно держать в ручках ложечку и вилочку и учиться кушать самостоятельно. Всем рекомендую!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.