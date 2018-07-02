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  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
  • Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu

Izbeigta ražošana

Philips AventAvent pielāgojama mācību karote 6m+

SCF722/00

4.7
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu
Philips Avent pielāgojamā mācību karote ir īpaši izstrādāta, lai palīdzētu jūsu bērnam apgūt patstāvīgu ēšanu. Tai ir salokāms karotes kāts un gals, ko varat pielāgot atbilstoši bērna satvērienam un attīstības vajadzībām, bērnam pieaugot.
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brand recommended by mums worldwide1

Palīdz bērnam attīstīt patstāvīgas ēšanas prasmes

Izklaidējoša mācīšanās, kas veicina patstāvīgu ēšanu

Mazuļa pirmā patstāvīgas ēšanas karote

Lokans kāts un karotes gals

Atbilst bērna satvērienam un ēšanas prasmju attīstības posmiem

Viegli satverama ar mazām rociņām — ideāli piemērota patstāvīgai ēšanai

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

02/07/2018

România

România

Suuuper

O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

02/01/2017

България

България

Verificēts pircējs

Добър продукт

Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

29/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

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Atrunas

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 