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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Atbilst bērna satvērienam un ēšanas prasmju attīstības posmiem
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Anca1234
02/07/2018
România
Suuuper
O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
siklop
02/01/2017
България
Verificēts pircējs
Добър продукт
Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Roxana22
29/06/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent
Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.