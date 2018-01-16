To jest strzał w 10! Długi czas szukałam prawdziwego kubka niekapka. Przerobiłam 8 różnych i żaden, podkreślam żaden nie był niekapkiem a tylko jego słabą imitacją. Domyślam się, że firma ma opatentowany dziubek i pewnie dlatego cena kubka jest znacznie wyższa niż innych dostępnych na rynku, ale jeśli policzyć ile pieniędzy wydałam na poprzednie kubki, które wylądowały w piwnicy jest w normalnej cenie. Polecam wszystkim, nie zawiedziecie się. Jeszcze jedno, zalecany jest dzieciaczkom po 12 miesiącach, a syn mając 10 miesięcy bez problemu soboe z nim radził:)