Hrneček Avent je konečně produkt, který jsem pro syna dlouho hledala! Vyzkoušeli jsme hodně hrnečků a lahviček, ale žádná nesplňovala všechny moje požadavky. Proto jsem chtěla vyzkoušet právě hrneček od Avent. A jsem úplně spokojená! Velice snadno se umýva - hrneček jde rozložit na jednotlivé části. Nápoj v něm vydrží vlažný nebo teplý, a to i v zimních mrazech. A co je úplně nejlepší, že neteče! Otvírání a zavírání víčka je snadné i pro dvouleté dítě a navíc neuteče ani kapka! Proto doporučuji hrneček všem rodičům, kteří hledají ten nejlepší pro svoje dítko. My už u Aventu zůstaneme!