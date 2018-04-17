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  • Saglabā dzērienus atbilstošā temperatūrā ilgāk
  • Saglabā dzērienus atbilstošā temperatūrā ilgāk
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Izbeigta ražošana

Philips AventIzolētas krūzītes ar salmiņu

SCF766/00

4.6
| (23) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Saglabā dzērienus atbilstošā temperatūrā ilgāk
Avent izolētā krūzīte ar salmiņu SCF766/00 palīdz uzturēt dzērienu siltāku/vēsāku ilgāku laika periodu, lai bērns varētu pilnvērtīgāk baudīt savu dzērienu! Tā ir droša pret noplūdēm un piemērota patstāvīgai lietošanai ar tās unikālo pagriežamo vāciņu.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Drošs pret noplūdēm, bērns var to lietot patstāvīgi

Saglabā dzērienus atbilstošā temperatūrā ilgāk

  • 260 ml

  • 12m+, salmiņš

Uztur dzērienus atbilstošā temperatūrā ilgāk

Mīksts salmiņš ar integrētu, pret noplūdēm aizsargājošu vārstu

Vienkārša aktivizēšana - šķidrums sāk plūst, kad bērns pieliek krūzīti pie mutes

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

23

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

3
2

17/04/2018

Polska

Polska

super w użytkowaniu przez dzieci

[Employee of philipsglobal] Bardzo poręczne, łatwe do utrzymania w czystości i użytkowaniu przez dzieci. Super, jedyna wada to ze przy zakupie nie można było wybrac koloru :-( i moja córka ma taki sam kolor jak mój syn... niebieski

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką

30/12/2014

Polska

Polska

praktyczny kubek

Super pomysł na kubek termiczny, świetnie nadaje się podczas podróży, pikników z dzieckiem. Utrzymuje na dłużej temperaturę napoju. Bardzo łatwy w obsłudze dla dziecka, które może samodzielnie korzystać. Super pomysł, polecam:)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką

17/02/2020

Magyarország

Magyarország

Öröm az ivás!

A szívószál miatt nagyon szereti a lányom! Sajnos a cumisüvegeket nagyon elutasítja, ezért örültem h végre ebböl elfogadja a tejitalát :)

Plusi

Masszív anyag, könnyű tisztíthatóság!

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 