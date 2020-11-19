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Tvaicējiet, apgr., sajauciet un pasn.
Veselīga tvaicēšana
Vienkārša maltīšu pagatavošana
Tvaicēšana ir veselīgas gatavošanas metode. Mūsu unikālā tehnoloģija nodrošina tvaika cirkulāciju no lejas uz augšu, nodrošinot, ka visi produkti tiek pagatavoti vienmērīgi bez vārīšanas. Uzturvērtība, konsistence un gatavošanas šķidrumi tiek saglabāti blendēšanai.
Šajā bērnu pārtikas pagatavotājā ir apvienotas tvaicēšanas un blendēšanas funkcijas, ļaujot ātri un vienkārši pagatavot un pasniegt maltītes mazuļiem. Vispirms tvaicējiet sastāvdaļas, pēc tam blendējiet tās līdz vēlamajai konsistencei un pasniedziet.
Smalki blendēti augļi un dārzeņi, dažādu pārtikas produktu, piemēram, gaļas vai zivju kombinācijas un pulsācijas režīms lielāku gabaliņu izveidošanai — ar šo bērnu pārtikas pagatavotāju varat vienkārši pagatavot veselīgas maltītes mazulim ikvienā barošanas vecumposmā.
4.9
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Oxana 777
19/11/2020
Україна
Просто знахідка для мам
Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!
Plusi
Швидко та зручно
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Есинов
04/07/2019
Україна
Супер
Лучшая пароварка и блендер в одном устройстве! Малышка получает безумное удовольствие!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Fimida4ra
01/04/2019
Україна
Легкий у використані
Сам пристрій виготовлений з хороших матеріалів. Ця версія, незважаючи на те, що вона має захист, при її підключенні автоматично вимикається, але звукового сигналу тут немає Проте дуже гарна річ при наявності маленької дитини, рекомендую усім
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.