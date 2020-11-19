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  • Vienkārši soļi veselīgām bērnu maltītēm
  • Vienkārši soļi veselīgām bērnu maltītēm
  • Vienkārši soļi veselīgām bērnu maltītēm
  • Vienkārši soļi veselīgām bērnu maltītēm
  • Vienkārši soļi veselīgām bērnu maltītēm
  • Vienkārši soļi veselīgām bērnu maltītēm
  • Vienkārši soļi veselīgām bērnu maltītēm
  • Vienkārši soļi veselīgām bērnu maltītēm
  • Vienkārši soļi veselīgām bērnu maltītēm
  • Vienkārši soļi veselīgām bērnu maltītēm
  • Vienkārši soļi veselīgām bērnu maltītēm
  • Vienkārši soļi veselīgām bērnu maltītēm
  • Vienkārši soļi veselīgām bērnu maltītēm
  • Vienkārši soļi veselīgām bērnu maltītēm

Izbeigta ražošana

Philips AventBērnu pārtikas pagatavotājs

SCF862/02

4.9
| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vienkārši soļi veselīgām bērnu maltītēm
Sagatavojiet uzturvielām bagātas maltītes bērniem, veicot 3 vienkāršas darbības — tvaicēšanu, blendēšanu un pasniegšanu. Cirkulārā tvaika tehnoloģija ļauj pagatavot produktus vienmērīgi, saglabājot to veselumu, konsistenci un produktos esošo šķidrumu, ātrai un vienkāršai produktu blendēšanai. Ierīces atjautīgais dizains ļauj pagatavot maltīti, izmantojot mazāk darbību, nodrošinot vienkāršu lietošanu un tīrīšanu.
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Vienkārši soļi veselīgām bērnu maltītēm

  • Tvaicējiet, apgr., sajauciet un pasn.

  • Veselīga tvaicēšana

  • Vienkārša maltīšu pagatavošana

Unikāla veselīgas tvaicēšanas tehnoloģija

Unikāla veselīgas tvaicēšanas tehnoloģija

Tvaicēšana ir veselīgas gatavošanas metode. Mūsu unikālā tehnoloģija nodrošina tvaika cirkulāciju no lejas uz augšu, nodrošinot, ka visi produkti tiek pagatavoti vienmērīgi bez vārīšanas. Uzturvērtība, konsistence un gatavošanas šķidrumi tiek saglabāti blendēšanai.

Vienkārši tveicējiet, blendējiet un pasniedziet veselīgas maltītes bērniem

Vienkārši tveicējiet, blendējiet un pasniedziet veselīgas maltītes bērniem

Šajā bērnu pārtikas pagatavotājā ir apvienotas tvaicēšanas un blendēšanas funkcijas, ļaujot ātri un vienkārši pagatavot un pasniegt maltītes mazuļiem. Vispirms tvaicējiet sastāvdaļas, pēc tam blendējiet tās līdz vēlamajai konsistencei un pasniedziet.

No biezeņa līdz košļājamiem gabaliņiem — piemērots ikviena mazuļa barošanas vecumposmam

No biezeņa līdz košļājamiem gabaliņiem — piemērots ikviena mazuļa barošanas vecumposmam

Smalki blendēti augļi un dārzeņi, dažādu pārtikas produktu, piemēram, gaļas vai zivju kombinācijas un pulsācijas režīms lielāku gabaliņu izveidošanai — ar šo bērnu pārtikas pagatavotāju varat vienkārši pagatavot veselīgas maltītes mazulim ikvienā barošanas vecumposmā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Просто знахідка для мам

Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!

Plusi

Швидко та зручно

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

04/07/2019

Україна

Україна

Супер

Лучшая пароварка и блендер в одном устройстве! Малышка получает безумное удовольствие!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

01/04/2019

Україна

Україна

Легкий у використані

Сам пристрій виготовлений з хороших матеріалів. Ця версія, незважаючи на те, що вона має захист, при її підключенні автоматично вимикається, але звукового сигналу тут немає Проте дуже гарна річ при наявності маленької дитини, рекомендую усім

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 