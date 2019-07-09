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Izbeigta ražošana
Veselīga tvaicēšana
Tvaicēšana un blendēšana vienā krūzē
Vienkārša izmantošana un tīrīšana
Skaņas signāls
Tvaicēšana ir veselīgas gatavošanas metode. Mūsu unikālā tehnoloģija nodrošina tvaika cirkulāciju no lejas uz augšu, nodrošinot, ka visi produkti tiek pagatavoti vienmērīgi bez vārīšanas. Uzturvērtība, konsistence un gatavošanas šķidrumi tiek saglabāti blendēšanai.
Viss nepieciešamais barojošas zīdaiņa pārtikas pagatavošanai vienā krūzē. Pēc produktu tvaicēšanas jums tikai jāpaceļ krūze, jāapgriež tā otrādi un jānofiksē, lai sablendētu līdz nepieciešamajai masai.
No ļoti smalki sablendētiem augļiem un dārzeņiem līdz gaļas un zivs produktu kombinēšanai, pulsācijas režīmam un biezākiem gabaliem. Mūsu "Divi vienā" veselīgas zīdaiņa pārtikas gatavotājs ļauj pagatavot plašu pārtikas klāstu katram bērna barošanas posmam.
4.8
no 5
336
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Princesiite
09/07/2019
Latvija
Ideāls palīgs māmiņai. Iesaku!
Ideāls palīgs māmiņai ēdiena pagatavošanā. Galvenais, ka nav jāstāv klāt, nav netīru trauku, tikai viens. Sagriež visu ko vēlas redzēt mazuļa maltīte, ieliek, uzliek lai tvaicejas, pēc tam apgriež otrādi, sablenderē un liek trauciņos. Es vēl izmantoju speciālos philips avent ēdiena trauciņus. Gatavoju uzreiz 5 dienām, saliku tajos trauciņos un ledusskapī ieliku. Pēc tam no saldētavas ņēmu ārā un atkausēju avent sērijas pudeļu sildītājā. Vispār izmantojam mājās tikai avent sērijas produktus. Gan mānekļus, gan pudeles, gan ēdiena gatavošanas ierīces u. T. T. Pārbaudīta kvalitāte.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Advanced SCF870/22 Tvaicētājs un blenderis “divi vienā”
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Advanced SCF870/22 Tvaicētājs un blenderis “divi vienā”
Lina222
30/05/2023
Lietuva
Philips kampanijos apžvalga
Philips Avent maisto garintuvas❣️užauginau 2 vaikučius, naudojau tik šį prietaisą gaminti vaikų maistui garuose, jį trinti. Nepamainomas prietaisas buityje turint mažų vaikų, kurie tik pradeda ragauti maistą, jį valgyti💞 Išsaugomi votaminai ir kitos maistinės medžiagos
Plusi
Lengva naudoti, greitai garina maistą
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“
Kūdikiomama
01/07/2019
Lietuva
Patogu ir greita gaminti
Patogus naudoti, maistas pagaminamas labai greitai, sutrinamas smulkiai.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.