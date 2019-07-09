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  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
  • Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes

Izbeigta ražošana

AdvancedTvaicētājs un blenderis “divi vienā”

SCF870/22

4.8
| (336) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes
Vienkārši pagatavojiet zīdaiņa maltītes, izmantojot Philips Avent "divi vienā" veselīgas zīdaiņa pārtikas gatavotāju. Vispirms tvaicējiet augļus, dārzeņus, zivis vai gaļu un pēc tam vienkārši paceliet un apgrieziet trauku otrādi, lai sablendētu!
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Veselīgs mazuļu pārtikas pagatavotājs barojošām maltītēm

Vienkārši pagatavojamas zīdaiņa maltītes

  • Veselīga tvaicēšana

  • Tvaicēšana un blendēšana vienā krūzē

  • Vienkārša izmantošana un tīrīšana

  • Skaņas signāls

Unikāla veselīgas tvaicēšanas tehnoloģija

Unikāla veselīgas tvaicēšanas tehnoloģija

Tvaicēšana ir veselīgas gatavošanas metode. Mūsu unikālā tehnoloģija nodrošina tvaika cirkulāciju no lejas uz augšu, nodrošinot, ka visi produkti tiek pagatavoti vienmērīgi bez vārīšanas. Uzturvērtība, konsistence un gatavošanas šķidrumi tiek saglabāti blendēšanai.

No tvaicēšanas līdz blendēšanai, viss vienā parocīgā krūzē

No tvaicēšanas līdz blendēšanai, viss vienā parocīgā krūzē

Viss nepieciešamais barojošas zīdaiņa pārtikas pagatavošanai vienā krūzē. Pēc produktu tvaicēšanas jums tikai jāpaceļ krūze, jāapgriež tā otrādi un jānofiksē, lai sablendētu līdz nepieciešamajai masai.

No biezputrām līdz gabaliņiem, katram augšanas posmam

No biezputrām līdz gabaliņiem, katram augšanas posmam

No ļoti smalki sablendētiem augļiem un dārzeņiem līdz gaļas un zivs produktu kombinēšanai, pulsācijas režīmam un biezākiem gabaliem. Mūsu "Divi vienā" veselīgas zīdaiņa pārtikas gatavotājs ļauj pagatavot plašu pārtikas klāstu katram bērna barošanas posmam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

336

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

09/07/2019

Latvija

Latvija

Ideāls palīgs māmiņai. Iesaku!

Ideāls palīgs māmiņai ēdiena pagatavošanā. Galvenais, ka nav jāstāv klāt, nav netīru trauku, tikai viens. Sagriež visu ko vēlas redzēt mazuļa maltīte, ieliek, uzliek lai tvaicejas, pēc tam apgriež otrādi, sablenderē un liek trauciņos. Es vēl izmantoju speciālos philips avent ēdiena trauciņus. Gatavoju uzreiz 5 dienām, saliku tajos trauciņos un ledusskapī ieliku. Pēc tam no saldētavas ņēmu ārā un atkausēju avent sērijas pudeļu sildītājā. Vispār izmantojam mājās tikai avent sērijas produktus. Gan mānekļus, gan pudeles, gan ēdiena gatavošanas ierīces u. T. T. Pārbaudīta kvalitāte.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Advanced SCF870/22 Tvaicētājs un blenderis “divi vienā”

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Advanced SCF870/22 Tvaicētājs un blenderis “divi vienā”

30/05/2023

Lietuva

Lietuva

Philips kampanijos apžvalga

Philips Avent maisto garintuvas❣️užauginau 2 vaikučius, naudojau tik šį prietaisą gaminti vaikų maistui garuose, jį trinti. Nepamainomas prietaisas buityje turint mažų vaikų, kurie tik pradeda ragauti maistą, jį valgyti💞 Išsaugomi votaminai ir kitos maistinės medžiagos

Plusi

Lengva naudoti, greitai garina maistą

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“

01/07/2019

Lietuva

Lietuva

Patogu ir greita gaminti

Patogus naudoti, maistas pagaminamas labai greitai, sutrinamas smulkiai.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 