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  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
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  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
  • Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes

Izbeigta ražošana

"Četri vienā" veselīgas zīdaiņa pārtikas gatavotājs

SCF875/02

4.6
| (642) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

1 godalga

Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes
Mēs saprotam, ka barojoša pārtika ir būtiska mazuļa veselīgai attīstībai. Philips Avent veselīgas mazuļa pārtikas gatavotājs palīdz pagatavot gardas maltītes mājās, kas pielāgotas mazuļa vēlmēm.
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Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes

  • Tvaicē, blendē, atkausē, uzsilda

  • Veselīga tvaicēšana

  • Tvaicēšana un blendēšana vienā krūzē

  • Barošanas padomi un receptes

Unikāla veselīgas tvaicēšanas tehnoloģija

Unikāla veselīgas tvaicēšanas tehnoloģija

Tvaicēšana ir veselīgas gatavošanas metode. Mūsu unikālā tehnoloģija nodrošina tvaika cirkulāciju no lejas uz augšu, nodrošinot, ka visi produkti tiek pagatavoti vienmērīgi bez vārīšanas. Uzturvērtība, konsistence un gatavošanas šķidrumi tiek saglabāti blendēšanai.

No tvaicēšanas līdz blendēšanai, viss vienā parocīgā krūzē

No tvaicēšanas līdz blendēšanai, viss vienā parocīgā krūzē

Viss nepieciešamais barojošas zīdaiņa pārtikas pagatavošanai vienā krūzē. Pēc produktu tvaicēšanas jums tikai jāpaceļ krūze, jāapgriež tā otrādi un jānofiksē, lai sablendētu līdz nepieciešamajai masai.

No biezputrām līdz gabaliņiem, katram augšanas posmam

No biezputrām līdz gabaliņiem, katram augšanas posmam

No smalki sablendētiem augļiem un dārzeņiem līdz produktu maisījumam no gaļas, zivs un citiem, kā arī iespējas iegūt lielākus ēdiena gabalus. Mūsu "četri vienā" veselīgas zīdaiņa pārtikas gatavotājs atbalsta visas jūsu izvēles.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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4.6

no 5

642

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

15/02/2026

Latvija

Latvija

Labākais palīgs uzsākot mazulim piebarojumu

Blenderis ir ļoti liels palīgs ikdienā ar mazuļu piebarojumu. Sāku lietot, kad mazajam bija 6 mēneši - tajā brīdī daudz izmantoju blendēšanas funkciju. Mazajam jau vairāk kā gads un joprojām uzmantoju gan blendēšanas, gan tvaicēšanas, gan uzsildīšanas funkciju. Izmanoju katru dienu.

Plusi

Ērts, noderīgas funkcijas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF885/01 Tvaicētājs un blenderis “četri vienā”

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF885/01 Tvaicētājs un blenderis “četri vienā”

10/06/2025

Latvija

Latvija

Iesaku

Lielisks palīgs manā ikdienā. Ērti ub viegli lietojams

Plusi

Viss super

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF885/01 Tvaicētājs un blenderis “četri vienā”

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF885/01 Tvaicētājs un blenderis “četri vienā”

25/04/2025

Latvija

Latvija

Lietot daudz vienkāršāk kā izskatās

Sākumā nobijos, ka būs sarežģīti, bet ir ļoti vienkārši lietot. Laba ierīce.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF885/01 Tvaicētājs un blenderis “četri vienā”

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF885/01 Tvaicētājs un blenderis “četri vienā”

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 