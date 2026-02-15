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Izbeigta ražošana
Tvaicē, blendē, atkausē, uzsilda
Veselīga tvaicēšana
Tvaicēšana un blendēšana vienā krūzē
Barošanas padomi un receptes
Tvaicēšana ir veselīgas gatavošanas metode. Mūsu unikālā tehnoloģija nodrošina tvaika cirkulāciju no lejas uz augšu, nodrošinot, ka visi produkti tiek pagatavoti vienmērīgi bez vārīšanas. Uzturvērtība, konsistence un gatavošanas šķidrumi tiek saglabāti blendēšanai.
Viss nepieciešamais barojošas zīdaiņa pārtikas pagatavošanai vienā krūzē. Pēc produktu tvaicēšanas jums tikai jāpaceļ krūze, jāapgriež tā otrādi un jānofiksē, lai sablendētu līdz nepieciešamajai masai.
No smalki sablendētiem augļiem un dārzeņiem līdz produktu maisījumam no gaļas, zivs un citiem, kā arī iespējas iegūt lielākus ēdiena gabalus. Mūsu "četri vienā" veselīgas zīdaiņa pārtikas gatavotājs atbalsta visas jūsu izvēles.
Godalgas
4.6
no 5
642
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
Mamma88
15/02/2026
Latvija
Labākais palīgs uzsākot mazulim piebarojumu
Blenderis ir ļoti liels palīgs ikdienā ar mazuļu piebarojumu. Sāku lietot, kad mazajam bija 6 mēneši - tajā brīdī daudz izmantoju blendēšanas funkciju. Mazajam jau vairāk kā gads un joprojām uzmantoju gan blendēšanas, gan tvaicēšanas, gan uzsildīšanas funkciju. Izmanoju katru dienu.
Plusi
Ērts, noderīgas funkcijas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF885/01 Tvaicētājs un blenderis “četri vienā”
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF885/01 Tvaicētājs un blenderis “četri vienā”
Elīna1991
10/06/2025
Latvija
Iesaku
Lielisks palīgs manā ikdienā. Ērti ub viegli lietojams
Plusi
Viss super
Mīnusi
-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF885/01 Tvaicētājs un blenderis “četri vienā”
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF885/01 Tvaicētājs un blenderis “četri vienā”
Laura1992*
25/04/2025
Latvija
Lietot daudz vienkāršāk kā izskatās
Sākumā nobijos, ka būs sarežģīti, bet ir ļoti vienkārši lietot. Laba ierīce.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF885/01 Tvaicētājs un blenderis “četri vienā”
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF885/01 Tvaicētājs un blenderis “četri vienā”
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.