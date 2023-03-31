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Izbeigta ražošana

Philips AventSCY900/01 Natural baby bottle

SCY670/00

4.8
| (143) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
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4.8

no 5

143

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

3
2

31/03/2023

Latvija

Latvija

Lieliska pudelīte

Ērti lietojama pudelīte, bērniņam arī patīk uzgalis - biju mēģinājusi citas firmas šāda tipa pudelīti, bet nepatika uzgalis. Ar šo pudelīti šķiet mazulis vairāk izbauda sūkšanas procesu, arī šķiet, ka mazāk vēderiņš sāp.

Plusi

Ērti lietojama un mazgājama, bet galvenais, ka mazulim patīk.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

27/03/2023

Latvija

Latvija

Ērti lietojama, aizsardzība pret kolikām

Man patīk, ka pudelīte ir izveidota maksimāli tāda, lai bērnam atgādinātu dabisku zīdīšanas procesu. Pudelītei ir arī pretkoliku aizsardzība.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

26/03/2023

Latvija

Latvija

Palīdz izgulēt nakti

Iepriekš izmantojam tomme tippe pudeli, mazulim ir vien nedēļa bet saņemot jauno Phillips pudeli un dodot maisījumu caur to, bērns izgul visu nakti, bez liekām gāzēm, dzer labàk un noteikti nav vairs tik lielas atraugas atpakaļ.

Plusi

Es tikai par šo produktu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

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