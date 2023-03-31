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Izbeigta ražošana
4.8
no 5
143
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Susurs
31/03/2023
Latvija
Akcijas daļa
Lieliska pudelīte
Ērti lietojama pudelīte, bērniņam arī patīk uzgalis - biju mēģinājusi citas firmas šāda tipa pudelīti, bet nepatika uzgalis. Ar šo pudelīti šķiet mazulis vairāk izbauda sūkšanas procesu, arī šķiet, ka mazāk vēderiņš sāp.
Plusi
Ērti lietojama un mazgājama, bet galvenais, ka mazulim patīk.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu
Ilze1234
27/03/2023
Latvija
Akcijas daļa
Ērti lietojama, aizsardzība pret kolikām
Man patīk, ka pudelīte ir izveidota maksimāli tāda, lai bērnam atgādinātu dabisku zīdīšanas procesu. Pudelītei ir arī pretkoliku aizsardzība.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu
Dianchix
26/03/2023
Latvija
Akcijas daļa
Palīdz izgulēt nakti
Iepriekš izmantojam tomme tippe pudeli, mazulim ir vien nedēļa bet saņemot jauno Phillips pudeli un dodot maisījumu caur to, bērns izgul visu nakti, bez liekām gāzēm, dzer labàk un noteikti nav vairs tik lielas atraugas atpakaļ.
Plusi
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu