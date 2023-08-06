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Izbeigta ražošana

Philips AventSCY900/00 Natural baby bottle

SCY900/00

4.9
| (288) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
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4.9

no 5

288

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

2

06/08/2023

Latvija

Latvija

Brīnišķīga pudele

Mazulis 5 mēneši, šis ir tas vecums, kad nesteidzīgi meklēju jaunu pudeli, jo bērniņš aug un viņa vajadzības arī. Pirms šīs pudeles iegādes izmantojām Philips Avent antikoliku pudeli, kas brīnišķīgi pilda savas funkcijas. Nedaudz uz pudeli Philips Avent Natural Response skatījos ar skepsi, jo pudelei bija tikai knupja daļa un pati pudele, bez ielikām, kas regulē gaisa un piena plūsmu. Pirmo reizi dodot mazulim pudeli, nenopilēja gar vaigu neviena pile, mazulis ēda, neaizrijoties, kas ar citas firmas pudelēm notika bieži. Piens, apgāžot pudeli netek ārā, tikai aktīvi zīžot mazulis var tikt pie piena, jo kratot nevar izkratīt pat ne pilīti, mazulis ēd, mamma jūtas droši, ka puncis nesāpēs, jo būs saēdies gaisu. Novērtēju, ka pudelei var atsevišķi iegādāties knupja daļu, kad mazulis aug, nav jāiegādājas visa pudele. Bērnam ērti pašam turēt pudeli. Par māneklīti, mans mazulis māneklīšus īsti neatzīst par labiem, reti tos izmanto, vislabākā vieta kur paņem māneklīti ir esot laukā-ratos. No šī maneklīša nepaliek iespiedumi ap muti, kad mazulis to izspļauj. Esam abi apmierināti gan ar pudelīti, gan ar māneklīti. Paldies, par pārdomātu, mazulim drošu preci.

Plusi

Brīnišķīgs produkts

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY900 Zīdaiņu pudelīte

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY900 Zīdaiņu pudelīte

04/08/2023

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Esmu dvīņu puišu mamma un barot abus puišus reizē ir ļoti svarīgi. Gan lai ietaupītu laiku,gan lai veicinātu patstāvību un bieži esmu mājās viena ar abiem puišiem tādēļ cenšamies atrast pēc iespējas vieglākus risinājumus,lai spētu abus aprūpēt vienlaicīgi.  Philips Avent pudelītes maniem puišiem ļoti patīk. Tākā mani puiši piedzima ar svaru zem trīs kilogramiem, mums nācās piebarot jau no pirmajām dienām un mums ir liela pieredze barošanā ar pudelītēm. Esam izmēģinājuši dažādas pudeles un tās maniem puišiem nepatika. Piena plūsma bija ļoti liela un bieži ēdot aizrijās un viņi sāka klepot jo piens pats tek mutē, pat kad nesūc. Šīm pudelītēm šādu problēmu nav. Piens tek tiešām tikai kad bērns aktīvi sūc. Arī prekoliku iedarbība ir bijusi mums liels glābiņš. Kā jau saka,ka puiši parasti stiprāk cieš no koliku iedarbības. Un arī mani puiši diemžēl bieži mokās ar vēdera sāpēm. Esam mēģinājuši arī tikt galā ar zāļu palīdzību,bet vislabāk palīdz tieši Philips Avent pudelītes. Izmaiņu puišu labsajūtā pamanījām uzreiz. Un tas stipri izmainīja mūsu ikdienu. Tagad kad puiši paliek lielāki parādās arī liela interese pudelīti turēt rokās pašiem. Philips pudelīšu forma ideāli atbilst tam,lai bērnam būtu ļoti viegli to satvert rokās un turēt. Gandrīz visas manas draudzenes saviem bērniem izvēlās tieši šos produktus. Un noteikti arī es turpmāk ieteikšu šos produktus citiem.  

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY900 Zīdaiņu pudelīte

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY900 Zīdaiņu pudelīte

02/08/2023

Latvija

Latvija

Lieliska pudelīte miksētai barošanai

Izcila pudelīte, lai apvienotu zīdīšanu ar krūti un barošanu ar pudelīti. Tā kā reizēm sanāk dot mazulim atslauktu pieniņu, ir svarīgi, lai ēšana no pudelītes būtu maksimāli pietuvināta krūts zīšanai, ko šī pudelīte sniedz! Knupīša daļa ir plata, mazais to paņem ļoti līdzīgi kā krūti ar plaši atvērtu mutīti un veic zīšanas kustību. Liekas, ka piena plūsmu pilnībā regulē pats mazulis, knupītis pats netek un bērns nesarijas, bet viņam pašam ir jāpastrādā un jāzīž! Tā kā mazulis neēd ātri un nesarijas gaisu, ir daudz patīkamākas atraudziņas vai to nav, gluži kā barojot ar krūti. Ļoti ērti, ka ir pieejami maināmi uzgaļi, lai var regulāri mainīt vai pāriet uz citu plūsmu, ja nepieciešams. Papildus tam pudelīte ir arī vizuāli pievilcīga un ir pieejami vairāki tilpumi, pati pudeles atvere ir plata un viegli to izmazgāt.

Plusi

Kontrolēta plūsma, skaists dizains

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY900 Zīdaiņu pudelīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY900 Zīdaiņu pudelīte

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