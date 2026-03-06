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Philips Avent SCY900/00 Natural baby bottle
Izbeigta ražošana
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SCY900/00
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Vai ir droši lietot Philips Avent izstrādājumu daļas, kuru krāsa ir mainījusies?
Kā sagatavot Philips Avent pudelīti un knupīti pirmajai lietošanas reizei?
Vai Natural Response knupīti var izmantot ar oriģinālo Natural pudelīti?
Kā atšķirt Natural un Natural Response knupīšus?
Vai Natural Response knupīti var izmantot bez AirFree ventiļa?
Philips Avent Natural vai Natural Response knupītis sakļaujas