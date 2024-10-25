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Dabiskas reakcijas knupis
2 gab.
Lēnas plūsmas knupītis
Natural Response knupis darbojas atbilstoši jūsu mazuļa dabiskajam barošanas ritmam, nodrošinot, ka ir viegli apvienot zīdīšanu un barošanu ar pudelīti. Knupim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un ieelpotu, arī piena padeve tiek apturēta.
Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.
Katram no mums ir savs prasmju apgūšanas temps. Arī zīšana ir prasme, un daži mazuļi apgūst to ātrāk nekā citi. Tāpēc būs zīdaiņi, kas sākotnēji labprātāk izmantos mūsu “First Flow” knupīti (knupītis 0) un tikai pēc tam varēs pāriet uz “Natural Response” knupīšiem. Izmantojiet “First Flow” knupīti, ja jūsu mazulim nepieciešamas vairāk nekā 20 minūtes, lai izdzertu 50 m ar “Natural Response” knupīšiem. Ja mazulis nevis dzer, bet rotaļājas ar knupi vai šķiet neapmierināts, izmēģiniet lielākas plūsmas knupi. Ja tomēr problēmas ar barošanu nepāriet, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.
4.9
no 5
42
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Joanna Kaa
25/10/2024
Polska
Dziecko zaakceptowało smoka bez problemu
Wygodny smoczek, synkowi od razu przypasował. Łatwo go łapie. Delikatny i przepływ w sam raz.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
janusagaaa
17/10/2024
Polska
Akcijas daļa
Ekstra !
Te smoczki są naprawdę super i bardzo polecam ! Dziecko łatwo chwyta smoczek i nic nie wylewa się z buzi podczas jedzenia
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Szasiakate
14/10/2024
Polska
Akcijas daļa
Bardzo polecam
Smoczek bardzo przyjazny maluchowi, przypomina kształtem pierś matki, nie kapie z niego a leci odpowiednia ilość mleka dzięki czemu dziecko nie krztusi się i jest w stanie się najeść. Łatwo utrzymać go w czystości. Używałam smoczków i butelki Philips również przy poprzednich dzieciach i sprawdziły się równie dobrze :)
Plusi
Imituje kształt piersi, nie kapie z niego, łatwy do czyszczenia
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Salīdzinot ar iepriekšējo iepakojumu.
Pamatojoties uz knupīšu iepakojumu gada tirdzniecības datiem un aprēķinam izmantojot knupīša plastmasas iepakojuma neto svaru.
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011.