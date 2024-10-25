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  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu

Izbeigta ražošana

Philips Avent Natural ResponseKnupītis

SCY962/02

4.9
| (42) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
Dabiskās reakcijas knupis atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Mazuļi var dzert savā ritmā kā no krūts, nodrošinot, ka ir viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti. Pareizā knupīša izvēle ir būtiska. Skatiet vairāk zemāk.
Skatīt visas priekšrocības

Knupis, kas darbojas kā krūts

Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu

  • Dabiskas reakcijas knupis

  • 2 gab.

  • Lēnas plūsmas knupītis

Knupis atbrīvo pienu, kad mazulis aktīvi dzer

Knupis atbrīvo pienu, kad mazulis aktīvi dzer

Natural Response knupis darbojas atbilstoši jūsu mazuļa dabiskajam barošanas ritmam, nodrošinot, ka ir viegli apvienot zīdīšanu un barošanu ar pudelīti. Knupim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un ieelpotu, arī piena padeve tiek apturēta.

Dabisks satvēriens ar krūts formas knupi

Dabisks satvēriens ar krūts formas knupi

Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.

Īstā pudelītes knupja atrašana ir ļoti svarīga

Īstā pudelītes knupja atrašana ir ļoti svarīga

Katram no mums ir savs prasmju apgūšanas temps. Arī zīšana ir prasme, un daži mazuļi apgūst to ātrāk nekā citi. Tāpēc būs zīdaiņi, kas sākotnēji labprātāk izmantos mūsu “First Flow” knupīti (knupītis 0) un tikai pēc tam varēs pāriet uz “Natural Response” knupīšiem. Izmantojiet “First Flow” knupīti, ja jūsu mazulim nepieciešamas vairāk nekā 20 minūtes, lai izdzertu 50 m ar “Natural Response” knupīšiem. Ja mazulis nevis dzer, bet rotaļājas ar knupi vai šķiet neapmierināts, izmēģiniet lielākas plūsmas knupi. Ja tomēr problēmas ar barošanu nepāriet, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

42

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

4
3
2

25/10/2024

Polska

Polska

Dziecko zaakceptowało smoka bez problemu

Wygodny smoczek, synkowi od razu przypasował. Łatwo go łapie. Delikatny i przepływ w sam raz.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

17/10/2024

Polska

Polska

Ekstra !

Te smoczki są naprawdę super i bardzo polecam ! Dziecko łatwo chwyta smoczek i nic nie wylewa się z buzi podczas jedzenia

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

14/10/2024

Polska

Polska

Bardzo polecam

Smoczek bardzo przyjazny maluchowi, przypomina kształtem pierś matki, nie kapie z niego a leci odpowiednia ilość mleka dzięki czemu dziecko nie krztusi się i jest w stanie się najeść. Łatwo utrzymać go w czystości. Używałam smoczków i butelki Philips również przy poprzednich dzieciach i sprawdziły się równie dobrze :)

Plusi

Imituje kształt piersi, nie kapie z niego, łatwy do czyszczenia

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinot ar iepriekšējo iepakojumu.

  2. Pamatojoties uz knupīšu iepakojumu gada tirdzniecības datiem un aprēķinam izmantojot knupīša plastmasas iepakojuma neto svaru.

  3. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011.