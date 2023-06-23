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Philips Avent Natural Response Knupītis
Izbeigta ražošana
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SCY962/02
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Vai ir droši lietot Philips Avent izstrādājumu daļas, kuru krāsa ir mainījusies?
Kā sagatavot Philips Avent pudelīti un knupīti pirmajai lietošanas reizei?
Vai mani Philips Avent barošanas pudelītes piederumi ir savstarpēji saderīgi?
Kā AirFree ventili izmantot ar Avent Natural Response pudelīti?
Kāpēc izstrādājums tagad ir papīra iepakojumā?
Philips Avent Natural vai Natural Response knupītis sakļaujas
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