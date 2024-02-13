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NanoTech DualPrecision asmeņi
Sader ar 7000., 8000., 9000. un i9000. sērijas skuvekļiem.
NanoTech DualPrecision asmeņi nodrošina gludu skuvumu precīzi ādas līmenī (līdz -0,08 mm zem ādas), veicot līdz 165 000 griešanas kustībām minūtē. 72 augstas veiktspējas pašuzasinošie asmeņi ir izgatavoti Eiropā.
Atbilstošo nomaiņas galviņu apskatiet skuvekļa roktura aizmugurē. Nepieciešama palīdzība? Apmeklējiet philips.com/accessories
1. Noņemiet skuvekļa galviņas turētāju, nospiežot atbrīvošanas pogas. 2. Pagrieziet fiksācijas gredzenus pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un noņemiet tos. 3. Izņemiet vecās skuvekļa galviņas un ievietojiet jaunās (ierobiem jāatrodas precīzi uz izvirzījumiem). 4. Ievietojiet fiksācijas gredzenus atpakaļ un pagrieziet tos pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis. 5. Ievietojiet skuvekļa turētāju atpakaļ un aizveriet to.
4.6
no 5
45
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Menion
13/02/2024
Polska
Polecam, ostrza rewelacja!
Posiadam starszy model S 9000, golenie wychodziło z coraz gorszymi efektami. Po wymianie na nowsze ostrza SH91 golenie idzie dużo szybciej i uzyskuje się efekt idealnie gładkiej twarzy. Polecam każdemu wymianę na ten nowy model, znacznie leszy niż stary. Zamiast kupować nową golarkę za dużo niższą cenę otrzymałem golarkę z najwyższej półki.
Plusi
Bardzo dobra jakość, idealne golenie
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Kumak
29/08/2023
Polska
Niesamowite !
Posiadam starszy model s 9000 używam od ok 6 lat postanowilem 2 raz wymienic ostrza i ku mojemu zdziwieniu nie moglem nigdzie znalesc wersji SH90 wyczytalem ze wyszedl ten model z produkcji. Tu przeczytalem opinie innych uzytkownikow i zamowilem nowsze ostrza SH91 szok poprostu nie moglem uwierzyc po 1 goleniu 2 razy szybciej sie teraz gole, golenie idzie gladko nawet na sucho i ten efekt idealnie gladka tważ żałuje że wczesniej nie zmienilem polecam kazdemu wymiane na ten nowy model miazdzy stary 🙂
Plusi
Precyzja golenia, idealny efekt
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Rakiet7
03/12/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
To produkt na lata używam go już ponad 30 lat jest
Jakość jakość jakość rewelacja uzywałem konkurencji to nie to
Plusi
Trwalosc
Mīnusi
Bateria mogła by służyć dłużej
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
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