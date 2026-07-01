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  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
  • Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts

i9000 Prestige UltraElektroskuveklis mitrai/sausai skūšanai, SkinIQ Pro

XP9404/46

4.6
| (167) Atsauksmes | 85% ieteica šo produktu

3 Godalgas

Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts
Mūsu novatoriskākais skuveklis Philips i9000 Prestige Ultra ar trīskāršas darbības Lift&Cut sistēmu nogriež matiņus saknes līmenī, lai nodrošinātu gludu ādu visas dienas garumā pat grūti aizsniedzamās vietās. SkinIQ Pro tehnoloģija tagad ietver 5 skūšanās režīmus izcilam ādas komfortam.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

ar SkinIQ Pro tehnoloģiju

Gluds skuvums visas dienas garumā, izcils ādas komforts

  • Trīskāršās darbības Lift & Cut tehnoloģija

  • NanoTech Dual Precision asmeņi

  • 360° precīza, elastīga galviņa

  • Aktīvā spiediena un kustību vadība

  • 7 gadu garantija******

Apgriež matiņus pie saknēm gludai ādai visas dienas garumā

Apgriež matiņus pie saknēm gludai ādai visas dienas garumā

Mūsu patentētā trīskāršās darbības Lift & Cut sistēma maigi paceļ matiņus pie saknēm, lai tos precīzi nogrieztu līdz 0,08 mm attālumā no saknes līmeņa, nesavainojot ādu. Neticami gluds skuvums, kas saglabājas visas dienas garumā.

Precīza darbība pat grūti aizsniedzamās vietās

Precīza darbība pat grūti aizsniedzamās vietās

Pilnīgi elastīgās un kompaktās mazāka izmēra skuvekļa galviņas ar ādu nostiepjošu rakstu dinamiski pielāgojas ikvienam sejas izliekumam. Pastāvīgai saskarei ar ādu un 20% labākai precizitātei**, lai satvertu grūti aizsniedzamos matiņus uz kakla un zem deguna. Visaptveroša precizitāte.

Efektīva skūšanās katrā kustībā, pat 1, 3 vai 7 dienu bārdai

Efektīva skūšanās katrā kustībā, pat 1, 3 vai 7 dienu bārdai

Rotējošie 360° NanoTech Dual Precision asmeņi, kas radīti, lai satvertu matiņus dažādos augšanas virzienos, uztver par 25% vairāk matiņu katrā vilcienā*, un 8 miljoni griešanas kustību minūtē nodrošina precīzu skūšanos pat 1, 3 vai 7 dienu bārdai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.6

no 5

167

Atsauksmes

85%

ieteica šo produktu

01/07/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

ĻOTI LABS

Ļoti labs modelis patīkams skuvums. Gaidu akciju lai nopirktu šādu modeli.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Elektroskuveklis mitrai/sausai skūšanai, SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-14

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Elektroskuveklis mitrai/sausai skūšanai, SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-14

03/05/2026

Lietuva

Lietuva

Verificēts pircējs

Tai mano antras Philips skustuvas, prieš tai naudojau 5000 serija. Buvau juo patenkintas tikrai geras skustuvas tik trimeris nekoks buvo.Dabar i9000 Prestige Ultra ir juo esu patenkintas,skutimasis tapo greitesnis ir lengvesnis skuta labai švariai.

Plusi

Dizainas, kokybė, skutimosi kokybė.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

Date of Use 2026-05-02

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

Date of Use 2026-05-02

13/12/2025

Lietuva

Lietuva

Verificēts pircējs

Gaminyje yra naudingu funkciju

Geriau priglunda-geriau nuskuta.Skutimo,rotaciju indikatorius parodo kaip efektyviau skustis.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

  1. Salīdzinot ar Philips 3000. sērijas ierīcēm

  2. Salīdzinot ar vecāku modeli

  3. Salīdzinot ar pārklājumu bez lodītēm

  4. Salīdzinot ar ūdens kasetni

  5. Iznīcina 99,9% Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus baktēriju uz skuvekļa virsmas bloka 10 minūtēs, testēts trešās personas laboratorijā

  6. Pēc reģistrēšanas vietnē Philips.com 90 dienu laikā pēc iegādes