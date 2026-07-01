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Trīskāršās darbības Lift & Cut tehnoloģija
NanoTech Dual Precision asmeņi
360° precīza, elastīga galviņa
Aktīvā spiediena un kustību vadība
7 gadu garantija******
Mūsu patentētā trīskāršās darbības Lift & Cut sistēma maigi paceļ matiņus pie saknēm, lai tos precīzi nogrieztu līdz 0,08 mm attālumā no saknes līmeņa, nesavainojot ādu. Neticami gluds skuvums, kas saglabājas visas dienas garumā.
Pilnīgi elastīgās un kompaktās mazāka izmēra skuvekļa galviņas ar ādu nostiepjošu rakstu dinamiski pielāgojas ikvienam sejas izliekumam. Pastāvīgai saskarei ar ādu un 20% labākai precizitātei**, lai satvertu grūti aizsniedzamos matiņus uz kakla un zem deguna. Visaptveroša precizitāte.
Rotējošie 360° NanoTech Dual Precision asmeņi, kas radīti, lai satvertu matiņus dažādos augšanas virzienos, uztver par 25% vairāk matiņu katrā vilcienā*, un 8 miljoni griešanas kustību minūtē nodrošina precīzu skūšanos pat 1, 3 vai 7 dienu bārdai.
Jauns
Godalgas
4.6
no 5
167
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
Mario 2020
01/07/2026
Latvija
Verificēts pircējs
ĻOTI LABS
Ļoti labs modelis patīkams skuvums. Gaidu akciju lai nopirktu šādu modeli.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Elektroskuveklis mitrai/sausai skūšanai, SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-14
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Elektroskuveklis mitrai/sausai skūšanai, SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-14
Viktoras i9
03/05/2026
Lietuva
Verificēts pircējs
Tai mano antras Philips skustuvas, prieš tai naudojau 5000 serija. Buvau juo patenkintas tikrai geras skustuvas tik trimeris nekoks buvo.Dabar i9000 Prestige Ultra ir juo esu patenkintas,skutimasis tapo greitesnis ir lengvesnis skuta labai švariai.
Plusi
Dizainas, kokybė, skutimosi kokybė.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“
Date of Use 2026-05-02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“
Date of Use 2026-05-02
Meska5
13/12/2025
Lietuva
Verificēts pircējs
Gaminyje yra naudingu funkciju
Geriau priglunda-geriau nuskuta.Skutimo,rotaciju indikatorius parodo kaip efektyviau skustis.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
Salīdzinot ar Philips 3000. sērijas ierīcēm
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Iznīcina 99,9% Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus baktēriju uz skuvekļa virsmas bloka 10 minūtēs, testēts trešās personas laboratorijā
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