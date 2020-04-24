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Izbeigta ražošana
SHB4205BK/00
12,2 mm skaļruņi/atvērtas konstrukcijas
Ausīs ievietojamas
Inovatīvi basa kanāli palielina gaisa plūsmu, radot dziļus, piesātinātus basus.
Jaudīgi 12,2 mm skaļruņi nodrošina dzidru skanējumu.
Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot pogu.
4.5
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Są naprawdę super
Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Mm27
17/05/2019
Polska
Super sprzęt
Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
kiwka
05/03/2019
Polska
Wspaniałe słuchawki!
Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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