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SHB4305WT/00
12,2 mm skaļruņi/slēgta konstr.
Ausīs ievietojamas
6 h atskaņošanas laiks
Izcils komforts
Piesātinātie, spēcīgie basi ļauj jums pilnībā izjust ritmu. Jaudīgie 12,2 mm skaļruņi raida iespaidīgus basus no plānas, kompaktas ierīces.
Ar 6 stundu atskaņošanas laiku jūs varat klausīties mūziku visu dienu.
Savienojiet austiņas pārī ar jebkuru Bluetooth ierīci, lai klausītos mūziku bez vadiem.
3.7
no 5
15
Atsauksmes
Bartłomiej29
29/04/2022
Polska
Najlepsze słuchawki!
Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.
Plusi
bass, odporne na wodę, fajny design,
Mīnusi
brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
davv
14/12/2020
Polska
Użytkowane od 1,5 roku
Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.
Plusi
bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,
Mīnusi
wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
BeeClean
17/06/2020
Polska
R E W E L A C J A!!,
Grają rewelacyjnie, bateria wytrzymuje ponad 5h, dziek meeega czysty porównując z innymi w podobnych cenach. Korzystam z nich 1 rok. POLECAM Z BARDZO CZYTYM SUMIENIEM
Plusi
Jak w komentarzu
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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