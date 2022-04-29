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Bezvadu Bluetooth® austiņas

SHB4305WT/00

3.7
| (15) Atsauksmes

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Izjūti! BASS+
Pārsteidzoši spēcīga skaņa no mazas, izturīgas ierīces. Philips BASS+ Bluetooth austiņas ar skaļruņiem, kas īpaši noregulēti zemfrekvences skaņām, nodrošina lielisku skaņas izolāciju un bezvadu brīvību, lai jūs varētu pilnībā izjust izteiksmīgus basus.
Skatīt visas priekšrocības

Izjūti! BASS+

  • 12,2 mm skaļruņi/slēgta konstr.

  • Ausīs ievietojamas

  • 6 h atskaņošanas laiks

  • Izcils komforts

Jaudīgi 12,2 mm skaļruņi

Jaudīgi 12,2 mm skaļruņi

Piesātinātie, spēcīgie basi ļauj jums pilnībā izjust ritmu. Jaudīgie 12,2 mm skaļruņi raida iespaidīgus basus no plānas, kompaktas ierīces.

Ar uzlādējamu bateriju atskaņošanas laiks ir līdz 6 stundām

Ar uzlādējamu bateriju atskaņošanas laiks ir līdz 6 stundām

Ar 6 stundu atskaņošanas laiku jūs varat klausīties mūziku visu dienu.

Bluetooth bezvadu tehnoloģija

Bluetooth bezvadu tehnoloģija

Savienojiet austiņas pārī ar jebkuru Bluetooth ierīci, lai klausītos mūziku bez vadiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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3.7

no 5

15

Atsauksmes

29/04/2022

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki!

Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.

Plusi

bass, odporne na wodę, fajny design,

Mīnusi

brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

14/12/2020

Polska

Polska

Użytkowane od 1,5 roku

Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.

Plusi

bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,

Mīnusi

wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/06/2020

Polska

Polska

R E W E L A C J A!!,

Grają rewelacyjnie, bateria wytrzymuje ponad 5h, dziek meeega czysty porównując z innymi w podobnych cenach. Korzystam z nich 1 rok. POLECAM Z BARDZO CZYTYM SUMIENIEM

Plusi

Jak w komentarzu

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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