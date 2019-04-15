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SHB5250BK/00
14,2 mm skaļruņi/atv. konstr.
Ieliekamas
Plakans kabelis
Izmantojot gumijotu lokanu vada savienojumu starp austiņām un vadu, savienojums ir aizsargāts pret bojājumiem, ko izraisa atkārtota vada saliekšana.
Konstrukcija radīta atbilstoši ausu ģeometrijai ērtai valkāšanai katram lietotājam.
Kvalitatīvi 14,2 mm skaļruņi ar basa atveri austiņās piesātinātam basu skanējumam.
3.2
no 5
5
Atsauksmes
EmilPopescu
15/04/2019
România
Raport excelent pret-performanta
Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5250BK Cască Bluetooth
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5250BK Cască Bluetooth
Ryś75
26/03/2018
Polska
Moje pierwsze słuchawki bluetooth
W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Irekcfn
27/08/2017
Polska
Wypadają z ucha.
Nieźle grają, niestety ergonomia słaba. Wypadają z ucha, połączenie z telefonem się urywa. Nie dla sportowców.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
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