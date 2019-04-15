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  • Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums
  • Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums
  • Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums
  • Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums
  • Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums
  • Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums
  • Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums
  • Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums
  • Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums
  • Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums
  • Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums
  • Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums

Izbeigta ražošana

Bluetooth austiņas

SHB5250BK/00

3.2
| (5) Atsauksmes

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums
Radītas bezvadu brīvībai, esot ceļā, šīs Philips MyJam FreshTones BT austiņas ar 14,2 mm skaļruņiem iespaidīgam basam un ērtai valkāšanai ap ausīm.
Skatīt visas priekšrocības

Radītas atbilstoši ausu ģeometrijai

Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums

  • 14,2 mm skaļruņi/atv. konstr.

  • Ieliekamas

  • Plakans kabelis

Lokans vada savienojums uzlabo izturību un savienojumu

Izmantojot gumijotu lokanu vada savienojumu starp austiņām un vadu, savienojums ir aizsargāts pret bojājumiem, ko izraisa atkārtota vada saliekšana.

Radītas atbilstoši ausu ģeometrijai

Radītas atbilstoši ausu ģeometrijai

Konstrukcija radīta atbilstoši ausu ģeometrijai ērtai valkāšanai katram lietotājam.

14,2 mm skaļruņi jaudīgai skaņai un piesātinātiem basiem

14,2 mm skaļruņi jaudīgai skaņai un piesātinātiem basiem

Kvalitatīvi 14,2 mm skaļruņi ar basa atveri austiņās piesātinātam basu skanējumam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.2

no 5

5

Atsauksmes

2

15/04/2019

România

România

Raport excelent pret-performanta

Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5250BK Cască Bluetooth

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5250BK Cască Bluetooth

26/03/2018

Polska

Polska

Moje pierwsze słuchawki bluetooth

W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

27/08/2017

Polska

Polska

Wypadają z ucha.

Nieźle grają, niestety ergonomia słaba. Wypadają z ucha, połączenie z telefonem się urywa. Nie dla sportowców.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

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