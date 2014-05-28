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Izbeigta ražošana

SHC2000/00

4.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

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Viegls dizains uzlabo komfortu ilgstošai lietošanai.

Šo Philips austiņu izturīgie, vieglie un kvalitatīvie materiāli uzlabo komfortu ilgstošai valkāšanai.

Regulējama iekšējā galvas stīpa nodrošina komfortablu atbilstību

Šo Philips austiņu iekšējā galvas stīpa atvieglo noregulēšanu atbilstoši jūsu galvas formai. Komforta nolūkā mehānisms pielāgojas automātiski.

IR bezvadu pārraide kustību brīvībai

IR bezvadu pārraide ļauj saglabāt kustību brīvību, neraizējoties par vadiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

28/05/2014

Polska

Polska

bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki

bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki, polecam je każdemu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC2000 Wireless Headphone

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC2000 Wireless Headphone

25/09/2012

Polska

Polska

pozytywna

Do wykorzystywanych zapotrzebowań sprzęt jest wystarczający jednakże dla osoby ciut więcej wymagającej napewno utrudnieniem bedzie ograniczenie polegające na konieczności zachowania prostolinijności jak i ograniczenie odległości słuchawek od nadajnika. Utrudnieniem tez jest sposób podpięcia nadajnika tj. zarówno do sieci 230v jak i do wejścia słuchawki - podpięcie np. tylko do USB (zasilanie jak i przetwarzanie) byłoby dużo wygodniejsze.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC2000 Wireless Headphone

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC2000 Wireless Headphone

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā