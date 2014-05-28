30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Šo Philips austiņu izturīgie, vieglie un kvalitatīvie materiāli uzlabo komfortu ilgstošai valkāšanai.
Šo Philips austiņu iekšējā galvas stīpa atvieglo noregulēšanu atbilstoši jūsu galvas formai. Komforta nolūkā mehānisms pielāgojas automātiski.
IR bezvadu pārraide ļauj saglabāt kustību brīvību, neraizējoties par vadiem.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
arosslaw
28/05/2014
Polska
bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki
bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki, polecam je każdemu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC2000 Wireless Headphone
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC2000 Wireless Headphone
kch1
25/09/2012
Polska
pozytywna
Do wykorzystywanych zapotrzebowań sprzęt jest wystarczający jednakże dla osoby ciut więcej wymagającej napewno utrudnieniem bedzie ograniczenie polegające na konieczności zachowania prostolinijności jak i ograniczenie odległości słuchawek od nadajnika. Utrudnieniem tez jest sposób podpięcia nadajnika tj. zarówno do sieci 230v jak i do wejścia słuchawki - podpięcie np. tylko do USB (zasilanie jak i przetwarzanie) byłoby dużo wygodniejsze.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC2000 Wireless Headphone
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC2000 Wireless Headphone