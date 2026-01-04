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Izbeigta ražošana

SHD8900 Digital wireless headphones

SHD8900/00

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Kristāldzidra (2,4 GHz) digitālā pārraide

2,4 GHz digitālā pārraide novērš saspiešanu un datu zudumu starp raidītāju un austiņām. Pārraides procesa beigās digitālie signāli tiek pārvērsti analogajos signālos. Beigu rezultāts ir lieliska skaņas kvalitāte ar nevainojamu akustiku un minimālu datu zudumu.

Akustiski noregulēti skaļruņi nepārspējamai skaņas kvalitātei

Akustiski noregulēti skaļruņi rada tīru, balansētu skaņu ar satriecošu precizitāti gan augsto toņu, gan dziļo zemās frekvences skaņas atveidē.

Regulējama iekšējā galvas stīpa nodrošina komfortablu atbilstību

Šo Philips austiņu iekšējā galvas stīpa atvieglo noregulēšanu atbilstoši jūsu galvas formai. Komforta nolūkā mehānisms pielāgojas automātiski.

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā