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Izbeigta ražošana
SHD8900/00
2,4 GHz digitālā pārraide novērš saspiešanu un datu zudumu starp raidītāju un austiņām. Pārraides procesa beigās digitālie signāli tiek pārvērsti analogajos signālos. Beigu rezultāts ir lieliska skaņas kvalitāte ar nevainojamu akustiku un minimālu datu zudumu.
Akustiski noregulēti skaļruņi rada tīru, balansētu skaņu ar satriecošu precizitāti gan augsto toņu, gan dziļo zemās frekvences skaņas atveidē.
Šo Philips austiņu iekšējā galvas stīpa atvieglo noregulēšanu atbilstoši jūsu galvas formai. Komforta nolūkā mehānisms pielāgojas automātiski.
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