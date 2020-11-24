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Izbeigta ražošana
SHE2405BK/00
Pieejams
Ieskaņojiet savu stilu
Piešķiriet savām dienām mūzikas pavadījumu ar kādu drosmīgu ritmu. Šīs ausīs liekamās austiņas ir pieejamas četrās spilgtās krāsās, un tām ir caurspīdīgs skaļruņa korpuss ar kabeļiem dažādās krāsās. Kāpēc gan iejukt pūlī, ja var izcelties?
8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
integrēts mikrofons
Melna
Ausīs ievietojamas
Esiet pamanāmi ar spilgtu krāsu kabeļiem un caurspīdīgu skaļruņa korpusu.
8,6 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina dzidru, skaidru skaņu.
Vairs nekādas kaitinošas atbalss, kad sarunājaties pa tālruni. Mūsu akustiskās atbalss novēršanas tehnoloģija vienmēr nodrošina skaidru, netraucētu sarunu.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Plusi
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Izmantošanas datums 2020-07-24
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Izmantošanas datums 2020-07-24
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Plusi
Dźwięk, Design
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Izmantošanas datums 2019-03-23
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Izmantošanas datums 2019-03-23