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Izbeigta ražošana
SHE2405PP/00
8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
integrēts mikrofons
Rozā un violeta
Ausīs ievietojamas
Esiet pamanāmi ar spilgtu krāsu kabeļiem un caurspīdīgu skaļruņa korpusu.
8,6 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina dzidru, skaidru skaņu.
Šo ausīs liekamo austiņu ovālās formas akustiskais kabelis ļauj jums izbaudīt skaņas patiesā komfortā. Izbaudiet maksimālu pasīvo trokšņu izolāciju un saņemiet trīs izmēru maināmus gumijotus ausu uzgaļu apvalkus, izvēloties ausīm vispiemērotākos.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Plusi
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Plusi
Dźwięk, Design
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem