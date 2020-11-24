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Izbeigta ražošana

1000 seriesAusīs ieviet. austiņas ar mikrofonu

SHE2405WT/00

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Rozā-violeta
Rozā-violeta
Zila
Zila

Ieskaņojiet savu stilu

Piešķiriet savām dienām mūzikas pavadījumu ar kādu drosmīgu ritmu. Šīs ausīs liekamās austiņas ir pieejamas četrās spilgtās krāsās, un tām ir caurspīdīgs skaļruņa korpuss ar kabeļiem dažādās krāsās. Kāpēc gan iejukt pūlī, ja var izcelties?

Skatīt visas priekšrocības

Ieskaņojiet savu stilu

  • 8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.

  • integrēts mikrofons

  • Balta

  • Ausīs ievietojamas

Mazi, vidēji un lieli ausu uzgaļu apvalki, lai atrastu ausij vispiemērotāko stiprinājumu

Iebūvēts mikrofons ar atbalss novēršanu skaidram audio

Vairs nekādas kaitinošas atbalss, kad sarunājaties pa tālruni. Mūsu akustiskās atbalss novēršanas tehnoloģija vienmēr nodrošina skaidru, netraucētu sarunu.

Ovālas formas akustiskais vads. Komforts un pasīvā trokšņu izolācija

Šo ausīs liekamo austiņu ovālās formas akustiskais kabelis ļauj jums izbaudīt skaņas patiesā komfortā. Izbaudiet maksimālu pasīvo trokšņu izolāciju un saņemiet trīs izmēru maināmus gumijotus ausu uzgaļu apvalkus, izvēloties ausīm vispiemērotākos.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Dobre i tanie

Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!

Plusi

Cena, jakość dźwięku, wygoda

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Izmantošanas datums 2020-07-24

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Izmantošanas datums 2020-07-24

24/04/2020

Polska

Polska

Jakość/Cena

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam

Plusi

Dźwięk, Design

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Izmantošanas datums 2019-03-23

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Izmantošanas datums 2019-03-23

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā