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Izbeigta ražošana

Austiņas ar mikrofonu

SHE3555BK/00

4.8

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Sarkans
Sarkans
Zila
Zila

Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi

Īpaši mazas, taču ar iespaidīgiem basiem apveltītas Philips Beamers ieliekamās austiņas ar ovāliem ieliktņiem ērtai valkāšanai.

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Kompakts dizains

Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi

  • 8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.

  • Ausīs ievietojamas

Ovāls skaņas kanāla ieliktnis ergonomiskam komfortam

Ovāls skaņas kanāla ieliktnis nodrošina ergonomisku komfortu, precīzi atbilstot auss formai.

Iebūvēts mikrofons pārslēgšanai no mūzikas uz zvaniem

Iebūvēti mikrofoni ļauj ērti pārslēgties no mūzikas klausīšanās uz tālruņa zvaniem, lai jūs vienmēr būtu sasniedzams.

Iespaidīgi basi un dzidra skaņa, pateicoties efektīviem skaļruņiem

Philips Vibes ausīs ievietojamām austiņām ir kompakta konstrukcija, kurā iebūvēti efektīvi skaļruņi. Tie nodrošina komfortu un rada dzidru skaņu un iespaidīgus basus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Качество Филипс!

Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные

Plusi

Качество и удобство

Mīnusi

Не выявил

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Izmantošanas datums 2021-10-09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Izmantošanas datums 2021-10-09

20/11/2020

Slovensko

Slovensko

Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!

Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!

Plusi

Všetko

Mīnusi

Žiadne

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

Izmantošanas datums 2019-10-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

Izmantošanas datums 2019-10-20

19/06/2020

България

България

Verificēts pircējs

Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!

Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!

Plusi

Малки и компактни

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555WT Слушалки с микрофон

Izmantošanas datums 2019-05-19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555WT Слушалки с микрофон

Izmantošanas datums 2019-05-19

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā