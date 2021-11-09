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Izbeigta ražošana
SHE3555RD/00
Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi
Īpaši mazas, taču ar iespaidīgiem basiem apveltītas Philips Beamers ieliekamās austiņas ar ovāliem ieliktņiem ērtai valkāšanai.
8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas
Ovāls skaņas kanāla ieliktnis nodrošina ergonomisku komfortu, precīzi atbilstot auss formai.
Īpaši mazas austiņas, kas perfekti ieguļ ausīs, izveidojot izolāciju pret ārējo troksni.
Komplektā ir 2 izmēru uzgaļi individuālai, perfektai pielāgošanai.
4.8
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Plusi
Качество и удобство
Mīnusi
Не выявил
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Izmantošanas datums 2021-10-09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Izmantošanas datums 2021-10-09
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Plusi
Všetko
Mīnusi
Žiadne
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Izmantošanas datums 2019-10-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Izmantošanas datums 2019-10-20
HRISS
19/06/2020
България
Verificēts pircējs
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Plusi
Малки и компактни
Mīnusi
Няма
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555WT Слушалки с микрофон
Izmantošanas datums 2019-05-19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555WT Слушалки с микрофон
Izmantošanas datums 2019-05-19