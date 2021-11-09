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Izbeigta ražošana
SHE3555WT/00
8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas
Komplektā ir 2 izmēru uzgaļi individuālai, perfektai pielāgošanai.
Iebūvēti mikrofoni ļauj ērti pārslēgties no mūzikas klausīšanās uz tālruņa zvaniem, lai jūs vienmēr būtu sasniedzams.
Philips Vibes ausīs ievietojamām austiņām ir kompakta konstrukcija, kurā iebūvēti efektīvi skaļruņi. Tie nodrošina komfortu un rada dzidru skaņu un iespaidīgus basus.
4.8
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Plusi
Качество и удобство
Mīnusi
Не выявил
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555RD Навушники з мікрофоном
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555RD Навушники з мікрофоном
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Plusi
Všetko
Mīnusi
Žiadne
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
HRISS
19/06/2020
България
Verificēts pircējs
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Plusi
Малки и компактни
Mīnusi
Няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555WT Слушалки с микрофон
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3555WT Слушалки с микрофон