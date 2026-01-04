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  • Bagātīga zemās frekvences skaņa
  • Bagātīga zemās frekvences skaņa
  • Bagātīga zemās frekvences skaņa
  • Bagātīga zemās frekvences skaņa
  • Bagātīga zemās frekvences skaņa
  • Bagātīga zemās frekvences skaņa
  • Bagātīga zemās frekvences skaņa
  • Bagātīga zemās frekvences skaņa
  • Bagātīga zemās frekvences skaņa
  • Bagātīga zemās frekvences skaņa

Izbeigta ražošana

Ausīs ieviet. austiņas ar mikrofonu

SHE3905SL/00

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Sudraba
Sudraba
Zeltīta
Zeltīta
Bagātīga zemās frekvences skaņa
Mūzika un zvani ar augstas kvalitātes skaņu. Ovāli ieliktņi ar 3 izmēru austiņu uzgaļiem optimālām ērtībām un izciliem basiem. Vakuuma metāliskie korpusi rada klasisku, elegantu apdari. Iebūvēts mikrofons un vadības pogas ļauj ērti izmantot brīvroku zvanu iespēju.
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Mūzika un zvani skan labāk ar ovālu skaņas kanālu

Bagātīga zemās frekvences skaņa

  • Sudrabots

Mīksti silikona ausu uzgaļi ar 3 izmēriem perfektam komfortam

Mīksti silikona ausu uzgaļi ar 3 izmēriem perfektam komfortam

Ausu uzgaļi ir pieejami 3 izmēros – mazi, vidēji un lieli – personalizētam un ideālam valkāšanas komfortam.

Iebūvēts mikrofons un ērta pārslēgšana starp mūziku un zvaniem

Iebūvēts mikrofons un ērta pārslēgšana starp mūziku un zvaniem

Iebūvētais mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp mūzikas klausīšanos un tālruņa zvaniem, lai nekad nezaudētu saikni ar sev svarīgajiem cilvēkiem.

Kompakti efektīvi skaļruņi jaudīgam skanējumam un piesātinātiem basiem

Kompakti efektīvi skaļruņi jaudīgam skanējumam un piesātinātiem basiem

Kompakti efektīvi skaļruņi nodrošina precīzu izmēru atbilstību un detalizētu skanējumu ar piesātinātiem basiem – ideāli klausīšanās baudījumam.

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.