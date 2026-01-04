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SHE3905SL/00
Sudrabots
Ausu uzgaļi ir pieejami 3 izmēros – mazi, vidēji un lieli – personalizētam un ideālam valkāšanas komfortam.
Iebūvētais mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp mūzikas klausīšanos un tālruņa zvaniem, lai nekad nezaudētu saikni ar sev svarīgajiem cilvēkiem.
Kompakti efektīvi skaļruņi nodrošina precīzu izmēru atbilstību un detalizētu skanējumu ar piesātinātiem basiem – ideāli klausīšanās baudījumam.
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