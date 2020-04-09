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  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.

Izbeigta ražošana

Austiņas ar mikrofonu

SHE4205BK/00

4.7
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
Izcili viegls papildinājums jūsu dienai un ērti valkājamas — Philips Flite Hyprlite austiņas nodrošina dzidru skanējumu un komfortu. Īpaši plānas un neticami vieglas, jūs tās gandrīz nejutīsiet ausīs.
Skatīt visas priekšrocības

Austiņas, kas pārvar gravitāti

Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.

  • 12,2 mm skaļruņi/atv. konstr. ieliek.

  • Ieliekamas

Izturīgs vads ar nostiepes atslābinātāju

Izturīgs vads ar nostiepes atslābinātāju

Viegls nenozīmē trausls. Radītas kustībai, šo austiņu vadam ir iebūvēts nostiepes atslābinātājs lielākai izturībai un ilgākam kalpošanas laikam.

Metāliski spīdīgi akcenti

Metāliski spīdīgi akcenti

Ikonisks dizains ar mūsdienīgiem spīdīgiem akcentiem.

Tālvadība brīvroku zvaniem un mūzikai

Tālvadība brīvroku zvaniem un mūzikai

Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot pogu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

09/04/2020

Polska

Polska

Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.

Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.

Plusi

Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.

Mīnusi

Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

10/03/2018

България

България

леки, удобни и здрави слушалки

Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4205BK Слушалки с микрофон

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4205BK Слушалки с микрофон

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší pecková sluchátka

Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.

Plusi

Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.

Mīnusi

Zvuk není perfektní

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.