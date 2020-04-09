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SHE4205BK/00
12,2 mm skaļruņi/atv. konstr. ieliek.
Ieliekamas
Viegls nenozīmē trausls. Radītas kustībai, šo austiņu vadam ir iebūvēts nostiepes atslābinātājs lielākai izturībai un ilgākam kalpošanas laikam.
Ikonisks dizains ar mūsdienīgiem spīdīgiem akcentiem.
Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot pogu.
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Piotr M.
09/04/2020
Polska
Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.
Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.
Plusi
Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.
Mīnusi
Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.
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грош
10/03/2018
България
леки, удобни и здрави слушалки
Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба
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plazmas
19/05/2020
Česká republika
Nejlepší pecková sluchátka
Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.
Plusi
Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.
Mīnusi
Zvuk není perfektní
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem