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SHK2000PK/00
Pieejams
30 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Rozā un violeta
Skaļuma līmenis ierobežots līdz < 85 dB
Vienkāršā, ergonomiskā galvas stīpa ir pilnībā regulējama, lai tā būtu ērti pielāgojama jebkura bērna galvai un augtu kopā ar to.
Neodīms ir labākais materiāls, kas veido spēcīgu magnētisko lauku un nodrošina lielāku balss tinuma jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un tīras, līdzsvarotas skaņas kvalitāti.
Izturīgais bezskrūvju dizains ļauj viegli noņemt austiņu daļas un tās uzlikt atpakaļ.
4.8
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
29/04/2020
Polska
Atrakcyjne
Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
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Ronin84
23/04/2020
Polska
Philips darbinieks
Super
[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.
Plusi
kolorystyka ,jakość
Mīnusi
brak
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pawlos
23/04/2020
Polska
Philips darbinieks
dziewczęce brzmienie
[Employee of philipsglobal] W końcu słuchawki, w których moja księżniczka może bezpiecznie słuchać muzyki. Klasyczna konstrukcja na kablu i oczywiście różowy kolor :)
Plusi
kolor, brzmienie, ograniczenie decybeli
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHK2000PK Słuchawki dla dzieci