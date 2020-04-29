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  • Bērna labākais sabiedrotais
  • Bērna labākais sabiedrotais
  • Bērna labākais sabiedrotais
  • Bērna labākais sabiedrotais

Bērnu austiņas

SHK2000PK/00

4.8
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Rozā-violeta
Rozā-violeta
Zila
Zila
Bērna labākais sabiedrotais
Šīs ir īstās austiņas, lai iepazīstinātu mazos mūzikas mīlētājus ar skaņu pasauli. To skaidrie basi un rotaļīgais dizains ir īpaši pielāgots augošiem bērniem, bet izturība būs pietiekama, lai tās darbotos jebkurā situācijā. Skaļuma ierobežojums līdz 85 dB padara mūzikas baudīšanu jautru un drošu.
Skatīt visas priekšrocības

Bērniem piemērots izmērs, samazināts maksimālais skaļuma līmenis

Bērna labākais sabiedrotais

  • 30 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Rozā un violeta

  • Skaļuma līmenis ierobežots līdz &lt; 85 dB

Ergonomiska, pielāgojama galvas stīpa, kas aug kopā ar bērnu

Ergonomiska, pielāgojama galvas stīpa, kas aug kopā ar bērnu

Vienkāršā, ergonomiskā galvas stīpa ir pilnībā regulējama, lai tā būtu ērti pielāgojama jebkura bērna galvai un augtu kopā ar to.

32 mm neodīma magnēta skaļruņi nodrošina tīru, līdzsvarotu skaņu

32 mm neodīma magnēta skaļruņi nodrošina tīru, līdzsvarotu skaņu

Neodīms ir labākais materiāls, kas veido spēcīgu magnētisko lauku un nodrošina lielāku balss tinuma jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un tīras, līdzsvarotas skaņas kvalitāti.

Izturīgs bezskrūvju dizains, kas paredzēts pamatīgai lietošanai

Izturīgs bezskrūvju dizains, kas paredzēts pamatīgai lietošanai

Izturīgais bezskrūvju dizains ļauj viegli noņemt austiņu daļas un tās uzlikt atpakaļ.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Atrakcyjne

Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Philips darbinieks

Super

[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.

Plusi

kolorystyka ,jakość

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Philips darbinieks

dziewczęce brzmienie

[Employee of philipsglobal] W końcu słuchawki, w których moja księżniczka może bezpiecznie słuchać muzyki. Klasyczna konstrukcja na kablu i oczywiście różowy kolor :)

Plusi

kolor, brzmienie, ograniczenie decybeli

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.