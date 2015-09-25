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Izbeigta ražošana

Trokšņu slāpējošas austiņas

SHL3850NC/00

4.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Vairāk skaņas, mazāk trokšņa

Ļaujieties mūzikas baudījumam ar novatorisko ActiveShield™ aktīvo trokšņu slāpēšanas tehnoloģiju. Spiedienu mazinoši polsterējumi sniedz ilgstošu valkāšanas komfortu, un kompaktā, salokāmā konstrukcija ir lieliski piemērota ērtai uzglabāšanai.

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spēcīga zemfr. skaņa

Vairāk skaņas, mazāk trokšņa

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Kompakti salokāmas

ActiveShield™ trokšņu slāpēšanas tehnoloģija samazina troksni par līdz pat 97%

ActiveShield™ trokšņu slāpēšanas tehnoloģija samazina troksni par līdz pat 97%

ActiveShield™ aktīvajā trokšņu slāpēšanas tehnoloģijā iekļauti divi atpakaļplūsmas mikrofoni, kurus izmanto, lai slāpētu zemās frekvences. Šī tehnoloģija uztver apkārtējo troksni un apgriež skaņas vilni proporcionāli pretēji, efektīvi slāpējot fona troksni un pārveidojot to klusumā.

Plāna un kompakti salokāma konstrukcija ērtai pārvietošanai

Plāna un kompakti salokāma konstrukcija ērtai pārvietošanai

Plāna un kompakti salokāma konstrukcija ērtai pārvietošanai, esot ceļā.

Noslēgta konstrukcija slāpē troksni, nodrošinot trokšņa izolāciju

Noslēgta konstrukcija slāpē troksni, nodrošinot trokšņa izolāciju

Precīzi iestatīti 32 mm neodīma skaļruņi ar noslēgtu skaņas sistēmu un ausu izolāciju nodrošina izcilu un iespaidīgu skanējumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

25/09/2015

Latvija

Latvija

Ļoti kvalitatīvs produkts

Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

26/02/2017

Polska

Polska

Warte zakupu

Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā