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Izbeigta ražošana
SHL3850NC/00
Vairāk skaņas, mazāk trokšņa
Ļaujieties mūzikas baudījumam ar novatorisko ActiveShield™ aktīvo trokšņu slāpēšanas tehnoloģiju. Spiedienu mazinoši polsterējumi sniedz ilgstošu valkāšanas komfortu, un kompaktā, salokāmā konstrukcija ir lieliski piemērota ērtai uzglabāšanai.
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Kompakti salokāmas
ActiveShield™ aktīvajā trokšņu slāpēšanas tehnoloģijā iekļauti divi atpakaļplūsmas mikrofoni, kurus izmanto, lai slāpētu zemās frekvences. Šī tehnoloģija uztver apkārtējo troksni un apgriež skaņas vilni proporcionāli pretēji, efektīvi slāpējot fona troksni un pārveidojot to klusumā.
Plāna un kompakti salokāma konstrukcija ērtai pārvietošanai, esot ceļā.
Precīzi iestatīti 32 mm neodīma skaļruņi ar noslēgtu skaņas sistēmu un ausu izolāciju nodrošina izcilu un iespaidīgu skanējumu.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
nauris29
25/09/2015
Latvija
Ļoti kvalitatīvs produkts
Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
TomekT
26/02/2017
Polska
Warte zakupu
Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów