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Izbeigta ražošana

Austiņas ar aizauss cilpiņu un mikrofonu

SHS3305BK/10

4.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Droša lietošana

Šīs ergonomiskās austiņas ar aizauss cilpiņām, kas ir īpaši ērtas aktīvai lietošanai, nodrošina mūzikas atskaņošanu fantastiskā kvalitātē tieši ausīs. Iebūvētais mikrofons skaidri uztver jūsu balsi.

Skatīt visas priekšrocības

Elastīgas aizauss cilpiņas ir piemērots visām ausīm

Droša lietošana

  • 15 mm skaļruņi/atv. konstr.

  • Aizauss cilpiņa

15 mm skaļrunis uzlabo lietošanas komfortu

15 mm skaļrunis uzlabo lietošanas komfortu

Kompaktajam 15 mm skaļrunim ir ideāls izmērs, lai nodrošinātu lielisku klausīšanās baudījumu. Tas ir pietiekami mazs, lai būtu ērti lietojams, un pietiekami liels, lai sniegtu dzidru skaņu bez kropļojumiem.

Ergonomiskas formas austiņas uzlabo lietotāja komfortu

Šīs austiņas ir veidotas, ievērojot auss formu, kas sniedz papildus komfortu un vairāk baudas, ilgstoši klausoties mūziku.

3D elastīgās aizauss cilpiņas piemērotas dažāda lieluma ausīm

Šīs 3D aizauss cilpiņas ir gan mīkstas, gan elastīgas, tādēļ tas nepārvietojas, veicot sporta aktivitātes vai klausoties mūziku pārvietošanās laikā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam

Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

14/04/2020

Polska

Polska

bardzo dobre

sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.

Plusi

spasowane elementy

Mīnusi

gumki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Izmantošanas datums 2019-12-14

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Izmantošanas datums 2019-12-14

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā