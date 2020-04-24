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Izbeigta ražošana
SHS3305BK/10
Droša lietošana
Šīs ergonomiskās austiņas ar aizauss cilpiņām, kas ir īpaši ērtas aktīvai lietošanai, nodrošina mūzikas atskaņošanu fantastiskā kvalitātē tieši ausīs. Iebūvētais mikrofons skaidri uztver jūsu balsi.
15 mm skaļruņi/atv. konstr.
Aizauss cilpiņa
Kompaktajam 15 mm skaļrunim ir ideāls izmērs, lai nodrošinātu lielisku klausīšanās baudījumu. Tas ir pietiekami mazs, lai būtu ērti lietojams, un pietiekami liels, lai sniegtu dzidru skaņu bez kropļojumiem.
Šīs austiņas ir veidotas, ievērojot auss formu, kas sniedz papildus komfortu un vairāk baudas, ilgstoši klausoties mūziku.
Šīs 3D aizauss cilpiņas ir gan mīkstas, gan elastīgas, tādēļ tas nepārvietojas, veicot sporta aktivitātes vai klausoties mūziku pārvietošanās laikā.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Polecam
Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
bardzo dobre
sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.
Plusi
spasowane elementy
Mīnusi
gumki
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Izmantošanas datums 2019-12-14
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Izmantošanas datums 2019-12-14