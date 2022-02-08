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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
15 dzērieni
Latteduo sistēma
Nerūsējoša tērauda priekšpuse
12 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Saeco tehnoloģija ļauj iegūt labāko garšu no jūsu iecienītajām kafijas pupiņām, lai jūs varētu baudīt spēcīgu un autentisku kafijas aromātu un garšu (grauzdētu, šokolādes, riekstu, augļu, puķu, pikantu).
Lai kafija būtu nevainojama, tai ir jābūt ideālā temperatūrā. Mūsu augstas veiktspējas ātras ūdens sildīšanas ierīce ar viegla alumīnija un nerūsējoša tērauda korpusu ātri sasilst līdz optimālai temperatūrai.
Godalgas
4.9
no 5
31
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Ksunia
08/02/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Отличная модель
Я очень довольна кофемашиной!!! Кайф получаю от приготовления кофе
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Ndyga
12/10/2021
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Кофе, как в кофейне
Бывают моменты в жизни, когда можно просто отвлечься - остальное, для тебя, сделает кофемашина.
Plusi
Полный автомат, никаких дополнительных действий. Уровень шума - не раздражает. Большой контейнер для кофе. Кофейный эквалайзер и возможность сохранения профилей.
Mīnusi
Очень спорное решение для трубки подачи молока. Есть сложности - достать контейнер для воды.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Viktor/1972
08/11/2020
Україна
Чудова кавоварка
Чудова кавоварка. Маю різну побутову техніку Філіпс. Рекомендую.
Plusi
За
Mīnusi
Ні
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma
Enerģijas etiķete: B klase saskaņā ar Šveices enerģijas etiķeti, pamatojoties uz EN 60661 standarta mērījumu metodi.