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Saeco Xelsis “Super-automatic” espreso aparāts
Izbeigta ražošana
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SM7684/00
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Quick start guide Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
EU Declaration of conformity Philips Xelsis Super-automatic espresso machine SM7684/00 - English (US)
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Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par jūsu Saeco espreso automātu, un tā problēmu novēršana
Vai es savam Philips espresso kafijas aparātam varu izmantot citu filtru?
Kā ieeļļot Philips espresso kafijas automāta uzliešanas mezglu
Kā lietot Philips kafijas eļļas likvidēšanas tabletes?
K� t�r�t un kopt Philips espresso autom�tu?
Espreso automātsPhilips gatavošanas bloka smērviela
Philips piena karafes vāciņš
Ūdens cietības pārbaudes loksne
Philips espresso kafijas automāta pilienu paplāte ātri piepildās
Philips espreso kafijas aparāta pagatavotā kafija nav pietiekami silta
Mans Philips espresso kafijas aparāts neieslēdzas
Mans Philips espresso kafijas automāts slikti puto pienu
Zem Philips espresso kafijas automāta uzliešanas mezgla ir kafijas pulveris
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