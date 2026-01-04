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STE1010/70
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Noņemama 1,8 L ūdens tvertne
Kompakts dizains
2 tvaika iestatījumi
32 g/min nepārtraukta tvaika padeve
Iznīcina līdz 99,9% baktēriju*
Ietilpīgo 1,8 L ūdens tvertni var noņemt un ērti uzpildīt, lai ilgi tvaicētu apģērbu bez pārtraukuma.
Tvaika motors rada 32 g/min lielu, nepārtrauktu un jaudīgu tvaika padevi, lai pavisam vienkārši izgludinātu apģērbu.
Izvēlieties tvaika padeves iestatījumu no zema līdz augstam, lai panāktu labāko rezultātu dažādiem audumiem.
Atsauksmes
Testēšanu veica trešās puses institūts, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans un putekļu ērcīšu klātbūtni kokvilnā, ja tvaicēšanas ilgums ir 10 sekundes