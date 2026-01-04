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STE1040/20
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Noņemama 1,8 L ūdens tvertne
Iebūvēts Styleboard gludināmais dēlis
3 tvaika padeves iestatījumi
36 g/min nepārtrauktas tvaika padeves
Iznīcina līdz 99,9% baktēriju*
Ietilpīgo 1,8 L ūdens tvertni var noņemt un ērti uzpildīt, lai ilgi tvaicētu apģērbu bez pārtraukuma.
Jaudīgā ierīce nodrošina 36 g/min nepārtrauktu tvaika padevi, lai saburzītu apģērbu varētu izgludināt tikai ar pāris kustībām
Izvēlieties vēlamo tvaika padeves iestatījumu, lai iegūtu perfektu rezultātu neatkarīgi no apstrādājamā auduma veida. Lietojiet mazāku tvaika padevi plāniem audumiem un jaudīgāku iestatījumu bieziem audumiem un mēteļiem.
Atsauksmes
Testēšanu veica trešās puses institūts, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans un putekļu ērcīšu klātbūtni kokvilnā, ja tvaicēšanas ilgums ir 10 sekundes