ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Dažāda veida audumu vienkārša gludināšana
  • Dažāda veida audumu vienkārša gludināšana

1000. sērijaApģērbu tvaicētājs

STE1040/20

Dažāda veida audumu vienkārša gludināšana
Philips 1000. sērijas apģērbu tvaicētājs ir ikdienā lietojama ierīce ērtai burzījumu izgludināšanai. Vairāki tvaika iestatījumi un lielā ūdens tvertne ļauj ātri, efektīvi un ērti tvaicēt dažādu veidu audumus bez pārtraukuma.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ilgstoša tvaika padeve ar 1,8 L tilpuma ūdens tvertni

Dažāda veida audumu vienkārša gludināšana

  • Noņemama 1,8 L ūdens tvertne

  • Iebūvēts Styleboard gludināmais dēlis

  • 3 tvaika padeves iestatījumi

  • 36 g/min nepārtrauktas tvaika padeves

  • Iznīcina līdz 99,9% baktēriju*

Ietilpīga un noņemama ūdens tvertne

Ietilpīga un noņemama ūdens tvertne

Ietilpīgo 1,8 L ūdens tvertni var noņemt un ērti uzpildīt, lai ilgi tvaicētu apģērbu bez pārtraukuma.

Nepārtraukta tvaika padeve līdz 36 g/min

Nepārtraukta tvaika padeve līdz 36 g/min

Jaudīgā ierīce nodrošina 36 g/min nepārtrauktu tvaika padevi, lai saburzītu apģērbu varētu izgludināt tikai ar pāris kustībām

Vairāki tvaika padeves iestatījumi labākam rezultātam

Vairāki tvaika padeves iestatījumi labākam rezultātam

Izvēlieties vēlamo tvaika padeves iestatījumu, lai iegūtu perfektu rezultātu neatkarīgi no apstrādājamā auduma veida. Lietojiet mazāku tvaika padevi plāniem audumiem un jaudīgāku iestatījumu bieziem audumiem un mēteļiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Testēšanu veica trešās puses institūts, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans un putekļu ērcīšu klātbūtni kokvilnā, ja tvaicēšanas ilgums ir 10 sekundes