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Iebūvēts StyleBoard
3 tvaika iestatījumi
Smails tvaika plātnes gals
2000 W jauda
Noliecamais StyleBoard gludināmais dēlis nodrošina stabilu atbalstu tvaicēšanas laikā. Vienkārši novieto apģērbu uz dēļa un gludini ar uzgaļa tvaika plātni, nodrošinot vieglāku procesu un nevainojamu rezultātu no sākuma līdz beigām.
Kad vien nepieciešams, tvaicētājs ir gatavs lietošanai mazāk kā 60 sekunžu laikā. Tas ir noderīgi, kad apģērba izvēle notiek pēdējā brīdī.
3000. sērijas ierīces ne tikai izlīdzina burzījumus, bet arī atsvaidzina apģērbu (kā arī mīkstās mēbeles, aizkarus un rotaļlietas) un likvidē smakas, iznīcinot līdz pat 99,9% baktēriju*.
4.6
no 5
20
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
Ritaaaaa
10/01/2023
Україна
Akcijas daļa
Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась
Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні
Plusi
Потужний, зручний, довгий шнур
Mīnusi
-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Богдан,
09/01/2023
Україна
Akcijas daļa
Добрий пристрій
Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.
Plusi
Мало місця займає.і регулювання висоти
Mīnusi
Нема
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Зімба
09/01/2023
Україна
Akcijas daļa
Чудо техніка
Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує
Plusi
Швидкість
Mīnusi
Не можна взяти зі собою у дорогу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Testēšanu veica institūts, kas ir trešā puse, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans klātbūtni, ja tvaicēšanas ilgums ir 1 minūte.