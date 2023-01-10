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Apģērbu tvaicētāju 3000. sērijaApģērbu tvaicētājs ar statīvu un gludināmo dēli

STE3150/20

4.6
| (20) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu
Vienkārša gludināšana ikdienā
Izmantojot Philips 3000. sērijas apģērbu tvaicētāju ar statīvu, var veltīt mazāk laika gludināšanai un vairāk izbaudīt apģērba valkāšanas prieku. Integrētais, izturīgais StyleBoard statīvs un lielā tvaicētāja galva ar smailu galu atvieglos jebkura saburzīta apģērba gludināšanu.
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Iebūvēts StyleBoard statīvs, lai iegūtu labāku rezultātu

Vienkārša gludināšana ikdienā

  • Iebūvēts StyleBoard

  • 3 tvaika iestatījumi

  • Smails tvaika plātnes gals

  • 2000 W jauda

Iebūvēts gludināmais dēlis vieglai burzījumu likvidēšanai

Iebūvēts gludināmais dēlis vieglai burzījumu likvidēšanai

Noliecamais StyleBoard gludināmais dēlis nodrošina stabilu atbalstu tvaicēšanas laikā. Vienkārši novieto apģērbu uz dēļa un gludini ar uzgaļa tvaika plātni, nodrošinot vieglāku procesu un nevainojamu rezultātu no sākuma līdz beigām.

Uzsilst mazāk nekā 60 sekunžu laikā, tāpēc darbu var sākt nekavējoties

Uzsilst mazāk nekā 60 sekunžu laikā, tāpēc darbu var sākt nekavējoties

Kad vien nepieciešams, tvaicētājs ir gatavs lietošanai mazāk kā 60 sekunžu laikā. Tas ir noderīgi, kad apģērba izvēle notiek pēdējā brīdī.

Iznīcina līdz pat 99,9 % baktēriju*, lai atsvaidzinātu un likvidētu smakas

Iznīcina līdz pat 99,9 % baktēriju*, lai atsvaidzinātu un likvidētu smakas

3000. sērijas ierīces ne tikai izlīdzina burzījumus, bet arī atsvaidzina apģērbu (kā arī mīkstās mēbeles, aizkarus un rotaļlietas) un likvidē smakas, iznīcinot līdz pat 99,9% baktēriju*.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

20

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

4
3
2

10/01/2023

Україна

Україна

Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась

Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні

Plusi

Потужний, зручний, довгий шнур

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Добрий пристрій

Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.

Plusi

Мало місця займає.і регулювання висоти

Mīnusi

Нема

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Чудо техніка

Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує

Plusi

Швидкість

Mīnusi

Не можна взяти зі собою у дорогу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

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Atrunas

  1. Testēšanu veica institūts, kas ir trešā puse, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans klātbūtni, ja tvaicēšanas ilgums ir 1 minūte.